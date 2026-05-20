Miruţă s-a întâlnit cu suporteri ai Stelei la stadion ca să le explice cum poate promova echipa. "Steaua trebuie judecată pe teren"

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, s-a întâlnit, marţi, la Stadionul Ghencea, cu o parte a suporterilor Stelei, pentru a discuta paşii prin care echipa poate obţine dreptul juridic de promovare în Liga 1. Din cauza actualei forme de organizare a clubului, care aparţine de Armată, Steaua nu are voie să joace în prima ligă din România. "Ce mă ține cel mai mult preocupat de această problemă este nedreptatea", a transmis Miruţă.

După ce, în urmă cu trei săptămâni, a precizat că a găsit investitori interesaţi să se asocieze cu Steaua pentru ca echipa să obţină şi dreptul juridic de promovare în Liga 1, Radu Miruţă s-a întâlnit şi cu fanii pentru a discuta această problemă.

"Dincolo de zgomotul intoxicat împins de cei care nu vor Steaua în prima ligă, dincolo de știrile false propagate, am mers să le vorbesc deschis despre absolut toți pașii posibili de făcut împreună în perioada următoare. Atâția câți un guvern interimar mai are voie legal să facă.

Ce mă ține cel mai mult preocupat de această problemă este nedreptatea. Nedreptatea la care sunt supuși suporteri pasionați care vin pe stadion și pe ploaie, și pe vânt, ori sportivi care câștigă pe teren, dar sunt trimiși la colț de interesele financiare din fotbal.

Nu le poți cere oamenilor să creadă în merit, în muncă și în reguli corecte, cât timp exact cei care le respectă sunt ținuți pe margine. Steaua trebuie judecată pe teren, nu în birouri și jocuri de culise", a postat Miruţă pe Facebook.

Miruță, despre "şmecheria" de la CSA Steaua

Ministrul Apărării, Radu Miruță, declarase, într-o emisiune la Antena 3 CNN, că situația de la Clubul sportiv al Armatei Steaua este „strigătoare la cer” și că din acest moment „șmecheria nu mai merge”.

„E extraordinar de clar că de-a lungul timpului s-a creat un mecanism prin care și-au făcut locuri calde, cu grade ridicate, într-o zonă un pic mai umbrită. Nu se poate ca într-un minister precum cel al Apărării, unde totuși principala activitate este de asigurare a securității, bucata sportivă e foarte bună, dar e cumva pentru a susține zona militară”, a afirmat ministrul Apărării.

Potrivit ministrului, în organigrama CSA sunt 690 de posturi, dintre care 409 sunt ocupate.

„Acolo sunt 690 de posturi încadrate în organigramă. Sunt vreo 409 posturi ocupate, iar din aceste 409 ponderea celor care au grade colonel este de două ori și jumătate mai mare și decât la Divizia de Apărare Cibernetică și decât la divizia Diviziei de infanterie. Este absurd, e strigător la cer. Și dacă te uiți din avion, procentual e ceva ce te izbește”, a declarat Radu Miruță.