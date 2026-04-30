Miruţă anunţă discuţii cu investitori pentru Steaua, ca echipa să poată promova în Liga 1: Sunt dispuşi să plătească pentru marcă

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, anunţă că poartă discuţii cu oameni de afaceri dispuşi să investească la Steaua, din Liga a 2-a, o asociere care ar face ca formaţia Armatei să poată promova în Liga 1, dacă obţine acest drept şi pe teren. Miruţă spune că "există investitori care au declarat că sunt dispuşi să plătească drepturile pentru maercă şi să ducă acest proiect mai departe".

"Drumul echipei de fotbal Steaua Bucureşti înspre prima ligă, cu investitori privați, continuă cu pași concreți.

Am deschis ieri după masă seria de discuții cu mediul privat, cu un obiectiv clar: viitorul echipei de fotbal Steaua București.

Există interes real. Există oameni pregătiți să investească. Și, poate cel mai important, există dorința de a face lucrurile corect.

Nu voi da, deocamdată, nume pentru cǎ este o solicitare a celor implicați pana acum și o respect. Dar pot spune un lucru fără echivoc: există investitori care au declarat că sunt dispuşi să plătească drepturile pentru maercă şi să ducă acest proiect mai departe.

"CSA nu mai poate rămâne blocată în aceleași impasuri. Este momentul să iasă din acest cerc și să meargă înainte. Am vorbit recent despre neregulile descoperite la Clubul Sportiv al Armatei și despre măsurile luate. Rămân consecvent: fiecare ban public trebuie cheltuit transparent, eficient și cu rezultate clare.

În sport, aceste rezultate trebuie să se vadă: pe teren, dar și în modul în care este administrat clubul. Îmi doresc ca Steaua să ajungă acolo unde îi este locul prin merit sportiv, nu prin blocaje administrative", a transmis Miruţă.

Miruţă aşteaptă şi alţi potenţiali investitori

"Da, există complicații istorice. Dar există și soluții. Nu sunt simple, dar sunt reale.Profesionalizarea unei secții sportive finanțate majoritar din bani publici nu se face peste noapte. Dar nici nu este imposibilă, dacă există voință și un plan clar.

Astăzi, această fereastră este deschisă.

Îi invit, în continuare, pe toți cei care vor să își lege numele de un brand care înseamnă istorie, performanță și identitate să vină la discuții. Noi am început.

Și îi asigur pe toți cei interesați că vor găsi corectitudine, transparență și un partener serios. Estimez ca săptămâna viitoare să termin prima rundă de discuții cu cei care au manifestat interesul până acum, după care să analizăm condițiile de parteneriat transmise oficial pe adresa ministerului", a mai spus Radu Miruţă.

Miruță, despre ce a găsit la CSA Steaua

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a adeclarat, în urmă cu o lună, la Antena 3 CNN, că situația de la Clubul sportiv al Armatei Steaua este „strigătoare la cer” și că din acest moment „șmecheria nu mai merge”.

„E extraordinar de clar că de-a lungul timpului s-a creat un mecanism prin care și-au făcut locuri calde, cu grade ridicate, într-o zonă un pic mai umbrită. Nu se poate ca într-un minister precum cel al Apărării, unde totuși principala activitate este de asigurare a securității, bucata sportivă e foarte bună, dar e cumva pentru a susține zona militară”, a afirmat ministrul Apărării.

Potrivit ministrului, în organigrama CSA sunt 690 de posturi, dintre care 409 sunt ocupate.

„Acolo sunt 690 de posturi încadrate în organigramă. Sunt vreo 409 posturi ocupate, iar din aceste 409 ponderea celor care au grade colonel este de două ori și jumătate mai mare și decât la Divizia de Apărare Cibernetică și decât la divizia Diviziei de infanterie. Este absurd, e strigător la cer. Și dacă te uiți din avion, procentual e ceva ce te izbește”, a declarat Radu Miruță.