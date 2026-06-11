Eugen Tomac dezvăluie oferta pe care i-a făcut-o Marcel Ciolacu în 2024: Am refuzat-o

Eugen Tomac spune că este singurul lider politic care nu a fost niciodată într-o alianță cu PSD / Foto: Agerpres

Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat, joi dimineață, la RFI, că în anul 2024 a refuzat o propunere venită din partea lui Marcel Ciolacu, premierul și președintele PSD de la vremea respectivă, de a candida pe aceeași listă cu PSD și PNL. „Atunci eram într-o construcție politică împreună cu USR și Forța Dreptei”, a spus acesta.

Eugen Tomac a mai subliniat că este singurul lider politic care nu a fost niciodată într-o alianță cu PSD.

„Eu, spre deosebire de toate celelalte partide, sunt singurul lider politic care nu am fost niciodată nici într-o alianță cu PSD, nu am candidat niciodată pe o listă comună cu PSD, deși am fost invitat să fiu pe aceeași listă cu colegii din PNL și PSD. În 2024, domnul Ciolacu mi-a făcut această propunere.

Am refuzat-o pentru că eram într-o construcție politică împreună cu USR și Forța Dreptei, cu care am și candidat, și am obținut un nou mandat pentru a fi membru în Parlamentul European”, a declarat Eugen Tomac.

Declarația vine în contextul în care PNL îl acuză pe Eugen Tomac că a avut o altă discuție cu PSD, în afara celei oficiale de acum câteva zile. Acesta a mai adăugat că au existat întâlniri formale și informale cu fiecare partid.

„În ultimele două săptămâni am avut discuții cu lideri politici din toate partidele politice, și USR, și PNL, și PSD, și formale, și informale, tocmai pentru că mi-am dorit să înțeleg cum se poziționează fiecare și, evident, am sperat că discuțiile informale au fost destul de promițătoare și mi-au permis să sper că reușim să deblocăm lucrurile.

Evident că lucrurile au această evoluție și sper că blocajul pe care și l-au autoimpus sau aceste linii roșii pe care și le-au autoimpus partidele să poată fi depășite cu maturitate. Pentru că, repet, în momentul de față nu discutăm despre ce își doresc partidele, ci despre ce este necesar pentru România. România are nevoie de un guvern”, a mai declarat acesta.

Premierul desemnat are nevoie de 233 de voturi pentru a fi învestit în funcție și a anunțat că nu are de gând să își depună mandatul.