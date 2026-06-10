Eugen Tomac explică de ce s-a enervat Nicușor Dan: Are dreptate, e momentul să lăsăm jocul politic la o parte

Eugen Tomac și Nicușor Dan. Foto: Hepta

Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat, miercuri seara, că Președintele Nicușor Dan are dreptate când le spune partidelor să dea dovadă de responsabilitate politică. „E momentul să lăsăm jocul politic la o parte”, a afirmat Tomac, subliniind faptul că partidele „au obligația de a valida un guvern dacă e nevoie”.

Eugen Tomac a fost întrebat, la B1Tv, de ce a fost nevoie ca șeful statului să vină cu un nou mesaj public către partide.

„Pentru că domnul președinte are dreptate atunci când le cere partidelor mai multă responsabilitate pentru că dincolo de rolul firesc într-o democrație al partidelor de a le cere ce să se aleagă pentru a reprezenta interesele comunităților în Parlament, mai au și o obligație de a valida atunci când este nevoie, și mai ales în contextul în care ne aflăm în prezent, funcționarea unui guvern. Atât timp cât partidele sunt reticente și și-au impus niște bariere greu de explicat, este absolut esențial să înțelegem că în democrație nu avem doar drepturi, avem și obligații. Și în momentul de față, acest blocaj, această tensiune care există în societate obligă partidele să iasă din această logică care este extrem de păguboasă. Domnul președinte le cere partidelor mai multă flexibilitate și să pună în acest moment extrem de complicat pe primul loc România și cetățenii români”, a spus acesta.

Potrivit acestuia, niciun român nu e vinovat că partidele „se uită mai mult spre anul electoral 2028 decât spre ce se întâmplă azi”.

„Avem război la graniță, avem conflicte care ne afectează piața internă și evident că din acest punct de vedere țara are nevoie de un guvern funcțional și din acest punct de vedere sigur că eu îmi doresc, am și fost, am discutat cu toate partidele politice să găsesc consensul necesar pentru a ieși din această stare de blocaj”, a mai afirmat acesta.

Tomac a subliniat că tocmai din acest motiv a propus un cabinet alcătuit din specialiști, despre care spune că pot răspunde rapid problemelor cu care se confruntă România:

„Tocmai de aceea am propus un cabinet de ministri format din profesioniști, din oameni bine pregătiți, capabili să răspundă provocărilor prin care trece România în clipa de față. Am demonstrat și demonstrez în continuare întreaga deschidere și disponibilitate spre dialog, spre construirea împreună a unui program de guvernare. Dar evident că toate pot fi realizate atunci când există bună credință. În momentul de față, evident că îmi doresc ca partidele să iasă din această logică pe care o au până în clipa de față și să se gândească în primul rând la cetățenii români”.

Potrivit acestuia, România are „probleme cronice” pe care nu le mai poate amâna. Din acest motiv, premierul desemnat a făcut și el, la fel ca președintele, un apel la cooperare din partea partidelor.

„A sosit momentul să lăsăm jocul politic la o parte. Agenda politică care este justificată într-o democrație atunci când lucrurile sunt clare. Ori dacă vom continua cu această linie pe care observăm în momentul de față nu cred că asta-și doresc cetățenii. Cetățenii au alte preocupări, alte așteptări și foarte multe dezamăgire și de aceea cred că este nevoie de un guvern capabil să răspundă acestor urgențe pe care le are societatea românească în clipa de față”, a mai spus Tomac.