Surse: Tiberiu Trifan este propunerea lui Tomac pentru MAI. Premierul desemnat mai așteaptă un răspuns pentru Ministerul Sănătății

Eugen Tomac încearcă să definitiveze lista de miniștri pentru guvernul său. Foto: Agerpres

Eugen Tomac încearcă să definitiveze lista de miniștri pentru guvernul său. Potrivit surselor Antena 3 CNN, premierul desemnat a găsit o persoană pe care o va nominaliza la Ministerul Afacerilor Interne - Tiberiu Trifan, consului României la Madrid.

Există în continuare câteva ministere pentru care Tomac nu a anunțat numele persoanelor pe care le va propune. Printre acestea se numără și MAI. Însă, conform informațiilor noastre, Tiberiu Ștefan este cel ales de premierul desemnat pentru această funcție.

Mai sunt patru ministere pe care încă nu se știe cine le-ar putea ocupa, dacă Guvernul de specialiști al lui Tomac ar reuși să treacă de votul din Parlament. Acestea sunt: Finanțe, Sănătate, Energie și Justiție. Dintre acestea, doar pentru Ministerul Sănătății se mai așteaptă răspuns, potrivit surselor noastre.

Cine este Tiberiu Trifan

Tiberiu Trifan a fost secretar de stat în MAI în Guvernul tehnocrat condus de Dacian Cioloș, a fost consul la Ambasada României în Italia, dar și la Chișinău, iar acum ocupă funcția de consul general al României la Madrid.

Cum ar putea arăta Guvernul Tomac

Propunerile reprezintă o fotografie de moment, iar numele pot fi modificate, după noi discuții cu liderii partidelor.

Premier: Eugen Tomac

Vicepremier: Radu Burnete

Ministerul Apărării: Dan Neculăescu

Ministerul de Externe: Luca Niculescu

Ministerul Educației: Sorin Costreie

Ministerul de Finanțe:

Ministerul Dezvoltării: Vladimir Ionaș

Ministerul Fondurilor Europene: Carmen Moraru

Ministerul Sănătății:

Ministerul Transporturilor: Ionuț Mișala

Ministerul de Interne: Tiberiu Trifan

Ministerul Economiei: Florin Duma

Ministerul Energiei:

Ministerul Mediului: Teodor Dulceață

Ministerul Muncii: Diana Morar

Ministerul Agriculturii: Nicolae Istudor

Ministerul Culturii: Adrian Papahagi

Ministerul Justiției:

Tomac, dispus să facă modificări

Premierul desemnat Eugen Tomac a avut, miercuri, o nouă rundă de negocieri cu grupul minorităților naționale. Acesta a precizat că dacă există „nemulțumiri” din partea partidelor politice în legătură cu anumite propuneri pentru ministere este dispus să găsească „persoane agreate de toată lumea”.

„Am avut ieri până la orele 24 întâlniri cu parlamentari, senatori și deputați, am revenit astăzi pentru că am cerut timp acolo unde au existat solicitări de explicații suplimentare. Am avut o discuție foarte bună la grupul minorităților, mă bucur că deputații și senatorii constientizează situația. Am prezentat și lista de miniștri pe care o propun și voi continua și azi și mâine să discut oricât e necesar pentru că îmi doresc să deblochez această situație. Sunt pregătit să găsim un compromis necesar pentru a oferi României stabilitate, predictibilitate și o perspectivă clară.

Am spus cât se poate de clar că acest guvern îmi doresc să fie format din specialiști care au capacitatea de a gestiona ministerele pe care le-am propus. Dar, acolo unde există neclarități, nemulțumiri, sunt dispus să discut cu partidele și să propunem persoane agreate de toată lumea”, a declarat Eugen Tomac.