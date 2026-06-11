India își lasă fără apă rivalul nuclear. A suspendat un tratat vechi de decenii: "Nicio picătură de apă în Pakistan"

3 minute de citit Publicat la 09:29 11 Iun 2026 Modificat la 09:29 11 Iun 2026

Imagine din valea fluviului Indus. India și-a suspendat participarea la "Tratatul Apei" cu Pakistanul, după atacul terorist din Kashmir, de anul trecut. Foto: Getty Images

India face eforturi pentru a opri alimentarea cu apă în Pakistan, după ce a suspendat un important tratat ce prevede împărțirea unui fluviu între cele două țări, ambele puteri nucleare, scrie The Independent.

Guvernul de la New Delhi a suspendat anul trecut "Tratatul privind Apele Indusului", datând din 1960, în urma unui atac în Kashmir în care au fost ucise 26 de persoane.

Un oficial federal a confirmat că India este ferm hotărâtă să se asigure că "nici măcar o singură picătură de apă" nu va ajunge în Pakistan.

Cele două state continuă să se afle într-un impas diplomatic marcat de acuzații reciproce de terorism și confruntări transfrontaliere, de mai bine de un an.

"Tratatul a fost suspendat. De când prim-ministrul Narendra Modi a luat această decizie, se depun toate eforturile pentru a ne asigura că nici măcar o singură picătură nu ajunge acolo.

La indicațiile prim-ministrului, ministrul de Interne Amit Shah monitorizează personal această problemă, iar noi lucrăm activ la ea", a declarat ministrul indian al Apei, CR Patil.

Un tratat suspendat, mediat de Banca Mondială

India și Pakistan sunt semnatare ale tratatului care reglementează utilizarea apei din șase râuri, ale căror izvoare se află în teritoriul inidan, dar care curg spre rivalul vecin prin bazinul fluviului Indus.

Mediat de Banca Mondială, documentul a împărțit cele râurile bazinului Indus între cele două state.

Cele trei râuri vestice - Indus, Jhelum și Chenab - au revenit Pakistanului, iar cele trei râuri estice - Ravi, Beas și Sutlej - au fost atribuite Indiei.

Izvoarele din India reprezintă o sursă vitală pentru milioane de pakistanezi, fiind utilizate pentru producerea de energie hidroelectrică, alimentarea cu apă potabilă și irigații agricole, un sector dominant în economia țării.

Conform tratatului, India trebuie să permită anual curgerea către Pakistan a peste 50 de miliarde de metri cubi de apă.

Această cantitate reprezintă aproximativ 80% din totalul resurselor de apă de suprafață ale Pakistanului, fiind esențială pentru agricultură, comunitățile urbane și producția de energie.

Tratatul permitea Indiei o utilizare limitată a râurilor vestice în scopuri precum producerea energiei hidroelectrice, însă îi interzicea modificarea debitului acestora într-un mod care ar putea afecta accesul Pakistanului la apă.

Pakistanul denunță un act de război, după războiul de patru zile din 2025

Pakistanul a avertizat că va considera orice încercare de modificare a cursului apelor transfrontaliere drept un "act de război".

Anul trecut, India a denunțat implicarea Pakistanului atacul din Valea Baisaran, situată într-o zonă ce a fost scena mai multor războaie, insurecții și confruntări diplomatice.

A fost cel mai grav atac asupra civililor din India, de la atentatele de la Mumbai din 2008, și a distrus climatul relativ calm din Kashmir, unde turismul a cunoscut o dezvoltare semnificativă pe măsură ce insurgența anti-indiană s-a diminuat în ultimii ani.

Un grup militant puțin cunoscut, "Rezistența din Kashmir", și-a asumat responsabilitatea pentru atac printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Agențiile indiene de securitate susțin că organizația, cunoscută și sub numele de "Frontul de rezistență", este o grupare paravan pentru facțiuni militante cu baza în Pakistan, precum Lashkar-e-Taiba și Hizbul Mujahideen.

Pakistanul a respins acuzațiile potrivit cărora ar sprijini violențele militante din Kashmir.

După conflictul de frontieră de patru zile dintre cele două state, care a avut loc în zilele următoare atacului, guvernul de la New Delhi a declarat că își va suspenda participarea la tratatul apei "până când Pakistanul va renunța în mod credibil și ireversibil la sprijinul acordat terorismului transfrontalier".

Islamabadul a declarat, la rândul său, că tratatul rămâne în vigoare, deoarece nu există niciun mecanism care să permită Indiei să se retragă unilateral din acesta.

La începutul acestei luni, Pakistanul a acuzat India că "transformă apa într-o armă", după ce oficialitățile indiene au anunțat două proiecte pe sectorul râului Chenab aflat sub controlul lor.