Există doar patru „păduri terapeutice” certificate în lume: Una din ele se află acum în Portugalia. Celelalte trei sunt tot în Europa

3 minute de citit Publicat la 13:54 27 Iul 2026 Modificat la 13:54 27 Iul 2026

Pădurea Națională Bussaco din Portugalia, prima pădure terapeutică certificată din Peninsula Iberică. Sursa foto: Mata Nacional do Bussaco via Facebook

Pădurea Națională Bussaco a devenit prima pădure terapeutică certificată din Peninsula Iberică, alăturându-se unui grup exclusivist format din doar patru astfel de locuri la nivel mondial.

Există doar patru păduri terapeutice certificate în lume, iar Portugalia găzduiește una dintre ele. Recent certificata Pădure Națională Bussaco se alătură locațiilor Beneddiktinerstift din Austria și Lahnstein și Bad Nauheim din Germania.

După ani de implementare, certificarea acordată pe 17 iulie de către Healing Forest - International Certification Office evidențiază calitățile acestei păduri portugheze, situată în parohia Luso, în municipiul Mealhada, potrivit Euronews.

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„Ne oferă un statut global și vine cu o mare responsabilitate”

„Această certificare, care ne plasează printre cele patru păduri terapeutice din lume și ca prima de pe Peninsula Iberică, ne oferă un statut global și vine cu o mare responsabilitate”, a declarat președintele Fundației Mata do Bussaco, Gonçalo Breda Marques, citat de agenția de presă Lusa.

Mata Nacional do Bussaco se întinde pe 105 hectare și, potrivit fundației care îi poartă numele, „are una dintre cele mai bune colecții dendrologice din Europa, cu aproximativ 250 de specii de arbori și arbuști”.

„Este una dintre pădurile naționale cele mai bogate în patrimoniu natural, arhitectural și cultural și poate fi împărțită în patru unități peisagistice: Arboretum, Grădinile și Valea Ferigilor, Pădurea Relictă și Pinhal do Marquês”, se arată pe site-ul oficial al pădurii.

Certificarea adaugă valoare atât pentru pacienți, cât și pentru terapeuții forestieri, consolidând rolul acestei zone în turismul medical și de sănătate.

Ce face o pădure să fie „terapeutică”?

Potrivit Healing Forest - International Certification Office, pădurile terapeutice sunt zone împădurite concepute pentru utilizări terapeutice specifice.

Terapeuți calificați însoțesc tratamentele sau programele personalizate desfășurate în aceste locații, care pot fi utile în gestionarea unor boli debilitante și pot avea o influență pozitivă asupra terapiilor convenționale.

Pentru ca aceste păduri să ofere astfel de beneficii, ele trebuie să îndeplinească o serie de criterii, precum existența unor structuri naturale care reduc zgomotul și oferă protecție vizuală și împotriva vântului, trasee cu diferite niveluri de dificultate și zone dedicate aplicațiilor terapeutice, dar și exercițiilor de relaxare.

Procesul de certificare are mai multe etape. Prima presupune transmiterea unor informații de bază și a documentelor despre locație, după care urmează o inspecție tehnică realizată de o echipă a biroului de certificare, care evaluează potențialul terapeutic al zonei.

După finalizarea primelor două etape, are loc o evaluare pe baza criteriilor stabilite și a caracteristicilor pădurii, ceea ce duce la acordarea unui certificat valabil doar pentru o perioadă determinată.

În cazul Mata do Bussaco, certificarea este valabilă până în 2031.

Aceeași organizație susține că aceste practici desfășurate în natură pot aduce o serie de beneficii demonstrate științific, printre care îmbunătățirea capacităților cognitive, reducerea stresului, anxietății și depresiei, scăderea tensiunii arteriale, întărirea sistemului imunitar și îmbunătățirea calității somnului.

Cele mai multe cercetări, realizate în ultimul deceniu, provin din țări asiatice.

Baia de pădure: cum a devenit natura un remediu împotriva stresului

Ideea că o experiență profundă într-o zonă împădurită poate avea efecte benefice nu este una nouă.

Așa-numita „baie de pădure” este traducerea directă a termenului japonez shinrin-yoku și a fost dezvoltată în Japonia în anul 1982, ca parte a unui program național de sănătate destinat reducerii nivelului de stres în rândul populației.

Conceptul este asemănător unei practici ghidate de stare de bine sau mindfulness, nefiind neapărat orientat către o indicație medicală specifică. Funcționează ca o practică de sănătate în sine, similară recomandărilor deja cunoscute, precum o alimentație sănătoasă sau efectuarea regulată de exerciții fizice.

Spre deosebire de aceasta, terapia forestieră este o practică mai formalizată din punct de vedere clinic, condusă de terapeuți forestieri acreditați și asociată uneori cu anumite indicații medicale și terapeutice, precum afecțiuni cardiovasculare, respiratorii, psihosomatice, ortopedice sau neurologice.

Forest Therapy Hub este una dintre organizațiile care oferă instruire și acreditare pentru acești specialiști, explicând că terapia forestieră urmărește „promovarea unor stări pozitive de sănătate mintală și îmbunătățirea sănătății fizice și sociale, consolidând legătura cu natura, relațiile interpersonale și coeziunea socială”.