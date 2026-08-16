Incendiu uriaş pe insula grecească Skyros. Vântul puternic îngreunează misiunea pompierilor care intervin cu aproape 20 de aeronave

1 minut de citit Publicat la 14:37 16 Aug 2026 Modificat la 15:22 16 Aug 2026

Incendiul uriaş de pe insula grecească Skyros a izbucnit în cursul zilei de ieri. Sursa colaj foto: X/tanea.gr

Un incendiu face ravagii de sâmbătă pe insula grecească Skyros din Marea Egee, unde pompierii încă luptau cu flăcările duminică dimineață, a relatat postul public de televiziune ERT, citat de AFP, conform Agerpres.

"Incendiul a izbucnit sâmbătă la prânz în regiunea Atsitsa din Skyros, iar noaptea a fost foarte dificilă pentru pompieri", dat fiind că vânturi puternice au măturat insula, a transmis ERT.

"Echipajele la sol ale pompierilor au dus o luptă aprigă pe tot parcursul nopții împotriva vastului incendiu din Skyros, ajutate de zeci de pompieri și vehicule care au ajuns pe insulă cu vaporul", a adăugat ERT.

? Φωτιά μαίνεται σε χαμηλή δασική βλάστηση στην περιοχή Ατσίτσα της Σκύρου, με το 112 να καλεί τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη εκκένωση.



? Στο μέτωπο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και εθελοντές, ενώ από αέρος συνδράμουν 6 αεροσκάφη και 4… pic.twitter.com/bacUZb5kEh — TA NEA (@ta_nea) August 15, 2026

Circa o sută de pompieri sunt implicați în prezent în operațiuni, sprijiniți de 11 aeronave și 5 elicoptere și aproximativ 20 de vehicule terestre, cu sprijinul echipamentelor de lucrări publice, au indicat pompierii pe X.

Intervievat la ERT, primarul orașului Skyros, Kyriakos Antonopoulos, a indicat că zona Pefko 'a fost evacuată ca măsură de precauție', în urma unui ordin de evacuare emis de Protecția Civilă.

"Nicio localitate nu mai este în prezent amenințată", a adăugat el, cu excepția câtorva case de vacanță dispersate.

Skyros este o insulă muntoasă din Marea Egee, parte a arhipelagului Sporadelor, de aproximativ 209 kilometri pătrați. În mod normal, are în jur de 3.000 de locuitori și, ca toate insulele grecești, atrage mulți turiști vara.

Vânturi puternice au continuat să bată peste noapte, slăbind în zori, în timp ce avioanele folosite pentru stingerea incendiilor au început să acționeze cu puțin înainte de ora 7:00 dimineața, potrivit ERT.

Purtată de vânturi, o dâră lungă de fum cenușiu era vizibilă sâmbătă noaptea pe cerul de deasupra capitalei Atena.