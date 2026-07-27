ROMATSA ar putea primi un împrumut până la finalizarea scandalului cu Pfizer. Nazare: „Am propus un credit-punte de la EximBank”

Minsitrul demis al Finanțelor, Alexandru Nazare. Foto: Agerpres

Ministrul demis al Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat luni, după Comisia de Buget din Senat, că a propus un credit-punte, de la EximBank, pentru finanțarea ROMATSA. „Va trebui să putem direcționa sume pentru funcționare până în momentul în care se închide subiectul cu Pfizer”, a spus Nazare.

„Cu ROMATSA, ce soluție s-a găsit, având în vedere că se discută despre doar șase săptămâni de funcționare?

Într-un pachet de 11 măsuri depus astăzi există și o soluție în privința ROMATSA. Am venit cu o propunere de credit-punte de la EximBank, prin care să acoperim nivelul de finanțare de care are nevoie. Va trebui să putem direcționa sume pentru funcționare până în momentul în care se închide subiectul cu Pfizer. Acest lucru se poate face în două moduri: prin credit-punte sau prin FRB. Le-am propus pe amândouă. Este un mecanism permanent, pentru orice litigiu care poate apărea pe viitor.

În condițiile în care apelăm la un credit-punte, acesta nu se reflectă în deficitul cash și de aceea insistăm asupra acestei soluții”, a spus el.

Conturile ROMATSA au fost blocate, pe 1 iulie, în urma procedurii de executare silită inițiată de Pfizer împotriva statului român.

La începutul lunii aprilie, o instanță belgiană a obligat Polonia și România să preia o livrare de vaccinuri COVID-19 produse de compania americană Pfizer, în valoare totală de 1,9 miliarde de euro, adică aproximativ 2,2 miliarde de dolari. În cazul României, suma de plată este de aproximativ 600 de milioane de euro, potrivit comunicatului instanței.

Pe 30 iunie 2026, ROMATSA a fost notificată de Eurocontrol, Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene, cu privire la instituirea unei popriri asigurătorii executorii. Procedura de executare silită a fost inițiată de Pfizer Romania SRL împotriva statului român.

Suma reclamată este de 3,42 miliarde de lei, reprezentând debit principal și dobânzi. La aceasta se adaugă cheltuieli de recuperare de 18,5 milioane de euro.