Surse: Conturile ROMATSA ar fi fost blocate în urma executării silite inițiate de Pfizer împotriva statului român

2 minute de citit Publicat la 22:52 01 Iul 2026 Modificat la 23:11 01 Iul 2026

Proprirea ar viza următoarele sume: 3.419.721.100,56 RON, suma datorată de statul român pentru Pfizer și dobânzi, respectiv 18.564.777,07 euro, cheltuieli de judecată. Foto: Getty Images

Conturile ROMATSA ar fi fost blocate miercuri în urma procedurii de executare silită inițiată de Pfizer împotriva statului român. Autoritatea Aeronautică și Ministerul Finanțelor au fost informate despre măsurile de poprire, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Compania europeană EUROCONTROL a notificat ROMATSA cu privire la instituirea unei popriri în cadrul procedurii de executare silită inițiate de Pfizer împotriva statului român.

Măsura vizează recuperarea a peste 3,4 miliarde de lei și 18,5 milioane de euro, iar autoritățile române încearcă să obțină suspendarea executării.

EUROCONTROL este obligată să declare executorului, în termen de 15 zile, totalul sumelor deținute sau datorate României (inclusiv prin intermediul ROMATSA), iar ulterior să indisponibilizeze sumele existente și cele care urmează să fie încasate, fără efectuarea de plăți către alte părți decât beneficiarul popririi.

Proprirea ar viza următoarele sume: 3.419.721.100,56 RON, suma datorată de statul român pentru Pfizer și dobânzi, respectiv 18.564.777,07 euro, cheltuieli de judecată.

Sursele Antena 3 CNN au precizat că statul român a intrat în legătură cu casa de avocatură din Belgia care a reprezentat Guvernul României în cazul Micula, pentru a analiza șansele unei eventuale suspendări a executării ordinului.

În anii trecuți, Frații Viorel și Ioan Micula au executat silit statul român în repetate rânduri începând cu anul 2014, în urma unui litigiu de durată inițiat la Curtea de Arbitraj de la Washington (ICSID). Conflictul a generat sechestre pe acțiunile statului la Petrom și popriri pe conturile unor instituții precum Ministerul Finanțelor și ROMATSA.

România a pierdut în aprilie procesul cu Pfizer legat de achiziția de vaccinuri anti-Covid și a fost obligată să preia toate dozele rămase și să achite integral contractul, în valoare de aproximativ 600 de milioane de euro, a transmis tribunalul din Bruxelles.

România nu este singura țară care a pierdut lupta juridică cu gigantul farmaceutic. Polonia a primit o decizie similară, fiind obligată să preia dozele rămase și să plătească către Pfizer aproximativ 1,3 miliarde de euro.

Cazul ROMATSA a ajuns în ședința CSAT

Amintim că un punct major pe agenda ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), condusă luni de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, a fost situația ROMATSA, în contextul riscului ca o decizie a Curții de Apel București să afecteze funcționarea serviciilor de navigație aeriană, cu potențiale implicații asupra securității naționale și a traficului aerian.

Pe 27 februarie, un judecător de la Curtea de Apel București a decis suspendarea activității serviciilor de trafic aerian ROMATSA, după ce mai muți controlori de trafic au dat în judecată compania pentru discriminare în legătură cu condițiile de angajare. Decizia nu este definitivă sau executorie.

În acest context, membrii CSAT au hotărât ca Guvernul României, prin autoritățile cu atribuții în domeniu, să identifice și să implementeze măsurile necesare pentru asigurarea continuității serviciilor de navigație aeriană și pentru garantarea funcționării în condiții de siguranță a spațiului aerian național.

Decizia Curții de Apel nu este definitivă sau executorie. Acest blocaj operațional ar atrage o izolare geopolitică prin forțarea rerutării coridoarelor de tranzit europene, critice în contextul conflictelor din Vecinătatea Estică, erodând sever credibilitatea României de furnizor de securitate regională în raport cu EUROCONTROL.