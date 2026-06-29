Nicușor Dan a convocat CSAT luni. Pe ordinea de zi: Summitul NATO de la Ankara de la începutul lunii iulie

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Ultima ședință a CSAT a avut loc la data de 29 mai 2026 şi a avut ca subiect de discuţie implicaţiile de securitate generate de incidentul cu dronă din municipiul Galaţi din aceeaşi zi, precum şi măsurile de consolidare a apărării spaţiului aerian al României, relatează Agerpres.



După şedinţă, preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat că „responsabilitatea integrală pentru acest incident aparţine Federaţiei Ruse” și consulul rus la Constanța a fost declarat persona non grata și expulzat din România.



„Declar, cu toată fermitatea, că responsabilitatea integrală pentru acest incident îi aparţine Federaţiei Ruse. Ceea ce s-a petrecut astăzi la Galaţi este consecinţa directă a războiului de agresiune dezlănţuit de Rusia împotriva Ucrainei, a modului iresponsabil şi nediscriminatoriu în care Moscova operează aceste sisteme de armament în vecinătatea imediată a frontierelor NATO, precum şi a dispreţului sistematic faţă de dreptul internaţional. Nu există nicio ambiguitate cu privire la autorul şi la cauza acestei agresiuni”, a declarat preşedintele Dan.



Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, de asemenea, că în CSAT s-au decis trei măsuri principale:

Informarea aliaţilor - toţi aliaţii din NATO şi partenerii din Uniunea Europeană au fost informaţi despre incident. Comunicarea cu structurile militare Aliate este în desfăşurare în timp real;

Capabilităţi antidrone Aliate suplimentare - România a solicitat formal ca Aliaţii să deplaseze pe teritoriul naţional capabilităţi antidrone suplimentare, pentru consolidarea apărării noastre şi a Flancului Estic al Alianţei, în conformitate cu instrucţiunile SACEUR;

Sesizarea Consiliului de Securitate al ONU - România va informa oficial Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la această încălcare brutală şi repetată a dreptului internaţional de către Federaţia Rusă;





Şedinţele CSAT convocate de actualul preşedinte (2025-2026)

De când a devenit preşedinte, Nicuşor Dan a mai convocat CSAT la: 30 iunie, 25 septembrie şi 24 noiembrie 2025, 11 martie 2026, 29 mai 2026.



La şedinţa din 30 iunie 2025, una din temele dezbătute a fost impactul evaziunii fiscale asupra securităţii economice a României. Membrii Consiliului au subliniat că evaziunea fiscală rămâne o vulnerabilitate majoră, care afectează bugetul de stat, slăbeşte capacitatea instituţiilor de a furniza servicii publice de calitate şi creează inechitate între contribuabili. Membrii Consiliului au convenit că sunt imperative câteva direcţii imediate: intensificarea controalelor, digitalizarea accelerată a sistemului fiscal şi utilizarea tuturor instrumentelor legale pentru a recupera prejudiciile aduse statului român, conform https://csat.presidency.ro/.



Un alt subiect discutat în şedinţa din 30 iunie a fost războiul din Ucraina, membrii CSAT apreciind că este în interesul ţării noastre ca războiul să se încheie printr-o pace justă şi durabilă, care să stabilească garanţii solide de natură să descurajeze o nouă agresiune din partea Rusiei şi să contribuie la securitatea spaţiului euroatlantic, inclusiv a regiunii Mării Negre.



Şedinţa CSAT convocată de Nicuşor Dan pentru 25 septembrie 2025 a avut ca temă doborârea dronelor care intră în spaţiul aerian românesc.



Totodată, CSAT a hotărât că decizia de interceptare sau doborâre a unei aeronave militare cu sau fără pilot sau a unei rachete care intră fără permisiune în spaţiul naţional aparţine comandantului militar al operaţiunii. În cazul în care este vorba de o aeronavă civilă, decizia aparţine ministrului Apărării. De asemenea, doborârea aeronavelor care încalcă spaţiul aerian naţional este o decizie luată ''în ultimă instanţă'', a afirmat ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu. „Este şi spiritul legii, suntem o ţară pe timp de pace, spiritul legii este să foloseşti armamentul în ultimă instanţă, când orice altceva nu funcţionează”, a mai subliniat acesta.



Şedinţa din 24 noiembrie 2025 a CSAT a avut ca principal punct pe ordinea de zi Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025-2030. Conceptul central al Strategiei, propuse şi ulterior adoptate în parlament, a fost acela de „independenţă solidară”, ca rezultat al câtorva procese obiective: creşterea puternică a economiei naţionale, inclusiv a capacităţii ei de a se proiecta investiţional în afara frontierelor; acumularea de către aparatul diplomatic precum şi de către instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională a unei experienţe semnificative, inclusiv în teatre de conflict; sporirea calitativă a aşteptărilor şi a exigenţelor românilor, care cer din ce în ce mai sonor instituţiilor publice şi macrosistemelor critice performanţe compatibile cu un stat modern şi dezvoltat.



Subiectele principale de dezbatere din şedinţa CSAT din 11 martie 2026 au fost situaţia din Orientul Mijociu, ca urmare a războiului din Iran, declanşat la 28 februarie, precum şi dislocarea temporară a unor echipamente şi forţe militare americane în România.



Cu privire la războiul din Golf, preşedintele Nicuşor Dan a vorbit, după reuniune, despre eforturile României de a opri acest război. „România, împreună cu ţările europene, încearcă, prin mijloace diplomatice, politice, să oprească acest război, care, evident, are consecinţe asupra economiei noastre şi are consecinţe asupra românilor care trăiesc în zonă, fie că sunt rezidenţi, fie că nu sunt rezidenţi, fie că au doar cetăţenia română, fie că au dublă cetăţenie”, a precizat Dan.



Cu privire la dislocarea temporară a unor echipamente şi forţe militare americane în România, Nicuşor Dan a subliniat faptul că aceste echipamente sunt defensive. „Subliniez faptul că aceste echipamente sunt defensive şi subliniez faptul că ele nu sunt înzestrate cu armament propriu-zis. În termeni tehnici, astea se spune că ele sunt echipamente non-cinetice. Ele vor fi - în măsura în care Parlamentul aprobă în şedinţa care urmează să aibă loc azi - ele vor fi dislocate în baza acordului de parteneriat între România şi Statele Unite, şi este o colaborare a României cu Statele Unite similară în aceste zile cu o colaborare pe care alte ţări NATO o fac”.



