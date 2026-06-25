Ambasadorul român la Moscova, convocat la MAE rus. Rusia se răzbună după ce consulul rus din Constanța a fost expulzat

1 minut de citit Publicat la 10:18 25 Iun 2026 Modificat la 10:21 25 Iun 2026

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova, Maria Zaharova. Foto: Hepta

Ambasadorul României la Moscova, Cristian Istrate, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe, a declarat Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a ministerului.

„Ambasadorul României a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe, unde va fi informat cu privire la măsurile de retorsiune luate ca urmare a închiderii consulatului general al Rusiei din Constanța”, a declarat ea jurnaliștilor, scrie Interfax.

În 29 mai, președintele României, Nicușor Dan, l-a declarat pe consulul rus din Constanța „persoană indezirabilă” și a adăugat că consulatul general din acest oraș va fi închis.

El a luat această decizie după ce, în noaptea de 29 mai, o dronă s-a prăbușit peste un bloc de locuințe din Galați și a explodat, provocând un incendiu. Două persoane au fost rănite în urma incidentului.

Consulul rus la Constanța a părăsit România în 1 iunie, după ce MAE român l-a declarat persona non grata, a închis Consulatul de la Constanța și i-a cerut acestuia să părăsească țara noastră în termen de 72 de ore.

În același timp, ambasadorul rus la București a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al României.

"Cu siguranță, acțiunile neprietenoase ale autorităților române nu vor rămâne fără răspuns. Pașii specifici vor fi anunțați la momentul potrivit", a răspuns imediat Zaharova.

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat după incident că drona prăbușită la Galați este rusească, de tipul Gheran-2, și a citat pe larg din raportul tehnic finalizat între timp de specialiști.

"Aceasta este, fără dubiu, concluzia raportului tehnic finalizat de specialiștii statului român. Ancheta a stabilit acest lucru pe baza unui ansamblu consistent de probe tehnice.

Pe fragmentele recuperate a fost identificată inscripția în caractere chirilice (...) , iar componentele electronice, sistemele de navigație, modulele de comandă, motorul și elementele constructive analizate prezintă similitudini până la identitate cu cele ale altor drone Gheran-2 recuperate anterior pe teritoriul României și identificate cu certitudine ca fiind fabricate în Federația Rusă”, a precizat președintele.