Antena 3 CNN Externe UE anunță un ajutor de 1,4 miliarde de euro către Ucraina din activele ruseşti îngheţate

UE anunță un ajutor de 1,4 miliarde de euro către Ucraina din activele ruseşti îngheţate

George Forcoş
1 minut de citit Publicat la 13:37 05 Aug 2026 Modificat la 13:37 05 Aug 2026
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ursula von der leyen si volodimir zelenski
Comisia Europeană a precizat într-un comunicat de presă că acesta este al cincilea astfel de transfer. FOTO: Getty Images

Uniunea Europeană a anunţat miercuri că va trimite Ucrainei încă 1,4 miliarde de euro din profiturile extraordinare generate de dobânzile la activele îngheţate ale Băncii Centrale a Rusiei (RSB), ca urmare a sancţiunilor UE împotriva Moscovei pentru invadarea ţării vecine, potrivit Agerpres.

Comisia Europeană a precizat într-un comunicat de presă că acesta este al cincilea astfel de transfer, după o a patra tranşă de 1,4 miliarde de euro efectuată în martie.

În acest caz, plata reprezintă veniturile acumulate în primul semestru al anului 2026.

Deşi activele ruseşti rămân îngheţate, Comisia a subliniat că "dobânzile generate de soldurile de numerar nu aparţin Rusiei" şi, prin urmare, a propus alocarea acestora pentru a sprijini Ucraina.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat că acest ultim transfer de 1,4 miliarde de euro "va sprijini rezistenţa continuă a Ucrainei împotriva războiului ilegal al Rusiei".

"Rusia trebuie să plătească pentru distrugerile pe care le-a provocat. Şi folosim veniturile din activele ruseşti îngheţate pentru a ne asigura că o va face", a adăugat ea.

Comisia Europeană a specificat că 95% din venituri vor fi utilizate pentru a sprijini Kievul prin intermediul Mecanismului de Cooperare pentru Împrumuturi către Ucraina şi 5% prin intermediul Facilităţii Europene de Sprijin pentru Pace.

Mecanismul oferă asistenţă nerambursabilă pentru a ajuta Ucraina să returneze împrumutul de asistenţă macrofinanciară al UE, precum şi împrumuturile bilaterale din partea ţărilor G7.

Comisia Europeană a estimat sprijinul total sub formă de împrumuturi prin intermediul acestui mecanism la 45 de miliarde de euro.

De la îngheţarea lor, activele ruseşti au generat un total de 8 miliarde de euro în profituri excepţionale.

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Etichete: Uniunea Europeană Comisia Europeana Ucraina Federatia Rusa

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