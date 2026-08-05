UE anunță un ajutor de 1,4 miliarde de euro către Ucraina din activele ruseşti îngheţate

1 minut de citit Publicat la 13:37 05 Aug 2026 Modificat la 13:37 05 Aug 2026

Comisia Europeană a precizat într-un comunicat de presă că acesta este al cincilea astfel de transfer. FOTO: Getty Images

Uniunea Europeană a anunţat miercuri că va trimite Ucrainei încă 1,4 miliarde de euro din profiturile extraordinare generate de dobânzile la activele îngheţate ale Băncii Centrale a Rusiei (RSB), ca urmare a sancţiunilor UE împotriva Moscovei pentru invadarea ţării vecine, potrivit Agerpres.

Comisia Europeană a precizat într-un comunicat de presă că acesta este al cincilea astfel de transfer, după o a patra tranşă de 1,4 miliarde de euro efectuată în martie.

În acest caz, plata reprezintă veniturile acumulate în primul semestru al anului 2026.

Deşi activele ruseşti rămân îngheţate, Comisia a subliniat că "dobânzile generate de soldurile de numerar nu aparţin Rusiei" şi, prin urmare, a propus alocarea acestora pentru a sprijini Ucraina.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat că acest ultim transfer de 1,4 miliarde de euro "va sprijini rezistenţa continuă a Ucrainei împotriva războiului ilegal al Rusiei".

"Rusia trebuie să plătească pentru distrugerile pe care le-a provocat. Şi folosim veniturile din activele ruseşti îngheţate pentru a ne asigura că o va face", a adăugat ea.

Comisia Europeană a specificat că 95% din venituri vor fi utilizate pentru a sprijini Kievul prin intermediul Mecanismului de Cooperare pentru Împrumuturi către Ucraina şi 5% prin intermediul Facilităţii Europene de Sprijin pentru Pace.

Mecanismul oferă asistenţă nerambursabilă pentru a ajuta Ucraina să returneze împrumutul de asistenţă macrofinanciară al UE, precum şi împrumuturile bilaterale din partea ţărilor G7.

Comisia Europeană a estimat sprijinul total sub formă de împrumuturi prin intermediul acestui mecanism la 45 de miliarde de euro.

De la îngheţarea lor, activele ruseşti au generat un total de 8 miliarde de euro în profituri excepţionale.