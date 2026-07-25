Antena 3 CNN Meteo Avertizare imediată de la ANM: Cod galben de ploi torențiale și grindină. Lista zonelor afectate

Avertizare imediată de la ANM: Cod galben de ploi torențiale și grindină. Lista zonelor afectate

A.O.
<1 minut de citit Publicat la 18:00 25 Iul 2026 Modificat la 18:00 25 Iul 2026
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Alertă meteo imediată de la ANM. Foto: Getty Images

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, o avertizare nowcasting Cod galben de averse torenţiale în localităţi din judeţul Constanţa până la ora 18:30, relatează Agerpres. 

Potrivit meteorologilor, se vor semnala averse torenţiale care vor acumula 15...25 l/mp, grindină de mici dimensiuni (un centimetru).

Localităţile constănţene vizate sunt: Ovidiu, Murfatlar, Mihail Kogălniceanu, Valu lui Traian, Topraisar, 23 August, Castelu, Poarta Albă, Limanu, Albeşti, Pecineaga, Bărăganu, Mangalia.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

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Etichete: ANM Administratia Naţională de Meteorologie cod galben de ploi grindina

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