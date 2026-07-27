O femeie a postat pe TikTok un clip în care a spus ce a aflat despre soțul ei. După câteva zile, acesta a ucis-o

Sara Gilson a fost ucisă de soțul ei, la câteva zile după ce a postat pe TikTik un clip despre el FOTO: Instagram/ Sara Gilson - TikTok

O femeie cunoscută pe rețelele sociale a fost ucisă de soțul de care era despărțită la mai puțin de două săptămâni după ce l-a acuzat pe acesta de pedofilie într-o postare pe TikTok, potrivit autorităților.

Sara Gilson a fost împușcată mortal joi, în Owasso, Oklahoma, de soțul ei, Jeremiah Duffey, care folosea numele Shawn Duffey pe rețelele sociale, a anunțat Departamentul de Poliție din Owasso, citat de NBC News.

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Sara avea 43 de ani.

Pe data de 10 iunie, ea a depus o cerere și a obținut un ordin de protecție de urgență împotriva lui Duffey, după ce poliția a informat-o că acesta fusese acuzat, cu o zi înainte, că a molestat o minoră.

Pe 11 iulie, Gilson a publicat un videoclip pe TikTok, unde avea peste 30.000 de urmăritori, în care îl acuza pe Duffey de pedofilie.

„Mă pregătesc pentru momentul în care Netflix va lansa un documentar despre viitorul meu fost soț, despre care tocmai am aflat că este pedofil”, a scris Gilson.

Videoclipul făcea referire la o tendință populară de pe rețelele sociale, care imită documentarele Netflix, utilizatorii prefăcându-se că participă la un interviu în care dezvăluie totul. Textul postării era: „Mi-aș dori să glumesc. #plottwist #netflix #documentary”.

La mai puțin de două săptămâni mai târziu, Gilson a fost ucisă.

Pe 9 iunie, cu aproximativ o lună înainte ca Gilson să publice videoclipul, o fată și unul dintre părinții ei le-au spus polițiștilor că Duffey, care antrena echipa de baschet itinerantă a fetei, a atins-o într-un mod nepotrivit în timpul unui eveniment desfășurat la o școală primară, în acea seară, au declarat autoritățile. Un alt antrenor al echipei a văzut ce s-a întâmplat, a intervenit imediat și a raportat incidentul părintelui fetei, a spus poliția.

„S-a raportat că un comportament similar al acestui antrenor față de această jucătoare minoră a avut loc pe o perioadă îndelungată, în mai multe jurisdicții ale forțelor de ordine și în mai multe state, înainte de acest incident”, a precizat poliția sâmbătă.

Duffey a fugit și nu mai fusese văzut de atunci.

Întrucât Duffey era membru al tribului Osage, iar incidentul de la școală avusese loc pe un teritoriu tribal, poliția a declarat că a înaintat cazul pentru analizarea unei acuzații de molestare indecentă a unui minor către biroul procurorului federal al SUA, „încheind astfel jurisdicția Departamentului de Poliție din Owasso asupra acestui incident raportat”.

În urma sesizării, poliția a contactat-o pe Gilson și i-a oferit informații despre modul în care putea solicita un ordin de protecție de urgență.

Ea a făcut acest lucru, iar ordinul a fost emis pe 10 iunie, potrivit documentelor instanței din comitatul Tulsa. Duffey a primit ordinul de a păstra în permanență o distanță de cel puțin 100 de metri față de Gilson și locuința acesteia.

Joi, la ora 23:16, polițiștii au răspuns unui incident de violență domestică la o locuință din orașul Collinsville, după un apel la 911 în timpul căruia dispecerii au auzit o femeie țipând, după care s-a auzit „ceea ce părea a fi un foc de armă”, a precizat poliția. Dispecerii au încercat să sune înapoi, dar nu a răspuns nimeni.

Câteva momente mai târziu, un băiat a sunat la 911 din locuința unui vecin și a spus că tatăl său vitreg i-a împușcat mama, a precizat poliția. Când au ajuns la locuință, polițiștii i-au găsit pe Gilson și Duffey morți, din cauza unor împușcături în cap, potrivit autorităților.

Poliția continuă ancheta, dar a declarat că decesele par să fie rezultatul unei crime urmate de sinucidere.

Gilson avea un fiu și o fiică.

„Sara a fost o mamă extraordinară. Copiii ei erau centrul lumii ei și tot ceea ce făcea era pentru ei”, se menționează în mesajul care anunță o campanie de strângere de fonduri pentru copii. „I-a iubit cu toată puterea, a muncit din greu pentru a le asigura cele necesare și a visat să le ofere cea mai bună viață posibilă”.