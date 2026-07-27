Aviz favorabil pentru proiectul reducerii accizei la carburanți. Nazare: Venim cu o reducere graduală. Există risc de penurie

„Toate măsurile vor duce la o reducere finală a prețului, fără a afecta restul”, a spus fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan. Foto: Agerpres

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, și ministrul demis al Finanțelor, Alexandru Nazare, au ajuns la un proiect comun, în Comisia de Buget de la Senat, cu privire la reducerea accizei carburanților. Proiectul prevede o acciză dinamică, prin care se va aplica o reducere de 5-25% în funcție de prețul la pompă și cotația de piață. Mai mult, Nazare a avertizat că „există un risc de penurie”, iar orice plafonare trebuie să îl ia în calcul. Proiectul a primit aviz favorabil.

„Avem câteva mecanisme de bază care se vor aplica. Reducerea clară a accizei va avea un impact mai mare decât în cazul reducerii TVA. Limitarea exporturilor de carburant diesel va fi validată doar de Ministerul Energiei, iar adaosul comercial va fi limitat. Toate măsurile vor duce la o reducere finală a prețului, fără a afecta restul”, a spus Bogdan Ivan.

La rândul său, ministrul demis al Finanțelor, Alexandru Nazare, a spus că cea mai buna varianta este „o acciză dinamică, o reducere graduală între 5-25%”. Mai mult, el a avertizat că există și un risc de penurie.

„Am luat act de proiectul depus în Parlament. Am propus o serie de amendamente, dată fiind situația de astăzi. Să nu intrăm în zona modificărilor de TVA, pentru că ar fi fost contrară drepturilor europene. În schimb, să venim cu o acciză dinamică, o reducere graduală între 5% și 25%. Vom avea un act normativ care să răspundă nevoilor actuale ale pieței. În prima fază, la promulgare, vom avea o reducere de 10%.

Există risc de penurie. Introducerea unei plafonări trebuie să ia în calcul și riscul de penurie. În forma actuală, varianta este mai bună”, a spus Nazare.

După ședința din Comisie, Nazare a explicat că măsura este prevăzută pentru trei luni, cu posibilitate de prelungire. Impactul estimat de minsitrul demis ar fi de 100 de milioane de lei pe lună.

„La fiecare două săptămâni, Ministerul Finanțelor va analiza cuantumul accizei și va acționa. Le mulțumesc că au renunțat la propunerea privind reducerea TVA în compensație cu creșterea acc este mult îmbunătățită, dar trebuie să luăm în calcul că orice plafonare are un grad de risc. De aceea, suntem în contact cu toți operatorii. Ne-am întâlnit azi dimineață, am discutat forma proiectului, iarizei, pentru că nu era compatibilă cu dreptul european.

Această propunere este mult îmbunătățită, dar trebuie să luăm în calcul că orice plafonare are un grad de risc. De aceea, suntem în contact cu toți operatorii. Ne-am întâlnit azi dimineață, am discutat forma proiectului, iar și din punctul lor de vedere propunerile sunt de bun augur.

Măsura este prevăzută pentru trei luni, cu posibilitate de prelungire, iar la fiecare două săptămâni vom evalua cuantumul accizei.

Această evaluare o facem lunar. Probabil că vorbim despre un impact de 100 de milioane pe lună, dar depinde foarte mult de condițiile de piață și de cât de mult vor crește prețurile. Noi trebuie să demonstrăm în orice moment că impactul pe care îl avem prin această propunere îl putem mitiga până la sfârșitul anului, pentru a menține ținta de deficit din PIB”, a explicat Nazare, după Comisie.

Inițial, social-democrații au vrut să promoveze inițiativa depusă de fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan, în timp ce liberalii au susținut un proiect mai amplu pregătit de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Concret, inițiativa PSD prevede reducerea TVA pentru carburanți de la 21% la 19%, scăderea accizei la motorina standard, plafonarea adaosului comercial pe întregul lanț și condiționarea exporturilor de motorină de acordul ministerului de resort.

Totuși, proiectul lui Nazare declară situație de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere până la 31 octombrie 2026. Perioada ar putea fi prelungită ulterior de Guvern, pentru intervale de cel mult trei luni, dacă problemele de pe piață continuă.

În această perioadă, adaosul comercial pentru benzină și motorină ar urma să fie plafonat la valoarea medie practicată în 2025, ajustată cu rata inflației.

Exporturile și livrările de motorină și țiței către alte state din Uniunea Europeană ar putea fi făcute numai cu acordul scris al Ministerului Economiei și al Ministerului Energiei.