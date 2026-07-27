Cresc indiciile că Kremlinul se pregătește de o nouă mobilizare. Putin a dat armatei acces deplin la registrele evidenției populației

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Ministerul rus al apărării și comandanții unităților militare au primit acces la registrul unificat de stat al actelor de stare civilă, un nou indiciu că regimul de la Kremlin pregătește o nouă mobilizare militară. Legea care permite acest lucru a fost promulgată pe 26 iulie de Vladimir Putin. Unul dintre obiectivele declarate ale documentului este „optimizarea evidenței militare a cetățenilor”, scrie The Moscow Times.

Ministerul apărării rus va putea obține și informații despre militari, angajații civili ai forțelor armate, persoanele trecute în rezervă și membrii familiilor acestora. Potrivit expunerii de motive a Kremlinului, accesul este necesar pentru ca măsurile de sprijin social să le poată fi acordate mai rapid. Putin i-a da un acces similar la datele de stare civilă și Gărzii Naționale a Rusiei.

Legea a fost adoptată pe fondul discuțiilor privind posibila pregătire a Rusiei pentru o nouă mobilizare. Potrivit apărătorilor drepturilor omului, tot mai mulți ruși primesc ordine de mobilizare atunci când se prezintă la comisariatele militare în urma unor convocări pentru „actualizarea datelor”.

Reprezentantul unui recrut a declarat că, în prezent, comisariatele militare „acționează în baza unor ordine, îi verifică pe toți și îi includ pe oameni în categoria celor care «ar putea fi utili armatei», descriind acest proces drept o pregătire pentru mobilizarea generală și o selecție a candidaților”.

În același timp, ministerul apărării a început să pregătească poligoane pentru noii recruți.

Anterior, Institutul american pentru Studiul Războiului (ISW) a informat că autoritățile ruse construiesc cadrul juridic necesar pentru completarea efectivelor de pe front. Duma de Stat a extins, de exemplu, categoriile de persoane cu condamnări penale cărora li se permite să semneze contracte cu ministerul apărării, iar Garda Națională și-a actualizat normele de protecție civilă pentru a include situațiile de mobilizare și lege marțială.

Unii oficiali europeni au apreciat că Putin ar putea anunța mobilizarea după alegerile pentru Duma de Stat, deoarece ritmul recrutării militarilor pe bază de contract nu mai acoperă pierderile de pe front. Potrivit estimărilor occidentale, acestea ajunseseră până la jumătatea anului 2026 la 1,4 milioane de militari, dintre care aproximativ 450.000 ar fi fost uciși.

Conform calculelor Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), în prima jumătate a anului forțele ucrainene scoteau din luptă lunar între 30.000 și 34.000 de militari ruși, în timp ce ministerul apărării reușea să recruteze doar aproximativ 27.000 de militari pe bază de contract.

Canalele ruse pro-război indică luna octombrie drept un posibil moment pentru declanșarea mobilizării și estimează că aceasta ar putea viza 1,2 milioane de persoane.