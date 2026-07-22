Rusia le „anulează” vacanțele deputaților săi și îi trimite la instrucție militară în loc: „Trebuie să fie pregătiți”

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Președintele Dumei de Stat, Viaceslav Volodin, i-a cerut ministerului apărării rus să organizeze participarea deputaților ruși la stagii de instruire militară. Potrivit oficialului, citat de Interfax, măsura este necesară pentru ca legiuitorii „să fie mai aproape de Forțele Armate” și să înțeleagă modul în care acestea funcționează, relatează The Moscow Times.

„Prin urmare, analizați posibilitatea organizării unor stagii de instruire militară. Noi vom pregăti listele”, a declarat Volodin în timpul unei ședințe a Dumei de Stat la care a participat și ministrul adjunct al apărării, Viktor Goremikin. Volodin a precizat că instruirea militară a deputaților ar trebui să aibă loc în perioada concediilor acestora.

„Și nu vom inventa niciun fel de restricții. Un politician care a fost ales și ia decizii în numele poporului trebuie să fie pregătit din toate punctele de vedere. Nu toți au făcut serviciul militar și nu toți au o specializare militară, de aceea acest lucru este necesar”, a spus el.

În opinia sa, după participarea la aceste stagii, deputații „vor aborda cu mai multă responsabilitate analizarea și adoptarea” proiectelor de lege referitoare la armată.

Generalul Goremikin a promis, la rândul său, că va planifica „negreșit” toate detaliile: „Vom stabili de comun acord datele, perioada și chiar natura acestor stagii”.

Organizarea unor stagii de instruire militară pentru deputații ruși, consilierii lor și funcționarii din aparatul Dumei de Stat care sunt ofițeri în rezervă fusese planificată după invadarea Ucrainei de către Rusia, în 2022.

Inițial, activitățile fuseseră programate pentru luna iunie, apoi au fost amânate. În cele din urmă, s-a decis însă ca parlamentarii să nu participe, a declarat Stanislav Naumov, vicepreședintele comisiei pentru politică economică.

Reprezentanții Dumei de Stat au susținut că aceste stagii pentru deputați sunt organizate în mod obișnuit, în conformitate cu un decret prezidențial: o dată în fiecare legislatură, în primul an după constituirea noii componențe a camerei inferioare. Ultimele au avut loc în 2017.

Duma de Stat este camera inferioară a legislativului Rusiei, o organizație politică goală de conținut și subordonată complet regimului lui Vladimir Putin.