Marinarii de pe portavionul USS Abraham Lincoln, aflați de 260 de zile pe mare, vizitați de un amiral. „O experiență uluitoare”

Zilele trecute, publicația The Guardian a dezvăluit că unii marinari de pe „USS Abraham Lincoln” au încercat să sară peste bord. Foto: Getty Images

Amiralul Brad Cooper, comandantul CENTCOM (Comandamentul Central al SUA, care răspunde de Orientul Mijlociu), a afirmat după o vizită pe portavionul american Abraham Lincoln că experienţa a fost „uluitoare”, informează Reuters, preluată de Agerpres.

Într-un comunicat pe X, amiralul a afirmat că deşi serviciul îndelungat pe mare este „deosebit de problematic şi dur”, a observat că pe Lincoln s-a raportat cel mai redus număr de afecţiuni mintale dintre toate cele 11 portavioane active ale marinei militare a SUA. El a elogiat comandanţii portavionului pentru că au acordat prioritate sănătăţii mintale şi rezistenţei echipajului.

USS Abraham Lincoln este în misiune pe mare de peste 260 de zile şi a contribuit la operaţiunile SUA în războiul cu Iranul.

Preşedintele american Donald Trump a afirmat însă vineri că desfăşurarea nu a fost „nici pe departe suficient de lungă”.

CENTCOM dezminţise joi relatări despre condiţiile presupus deosebit de proaste la bordul portavionului.

Senatorul Richard Blumenthal a solicitat chiar Pentagonului să explice cum susţine echipajul în timp ce se vorbeşte inclusiv despre probleme cu instalaţiile sanitare de pe Lincoln şi despre penurii de produse necesare.

Publicația britanică The Guardian a citat membri ai familiilor marinarilor și membri ai Congresului SUA cu privire la agravarea crizei de sănătate mintală de la bordul navei cu un echipaj de 5.000 de oameni.

Două publicații militare de specialitate, Navy Times și Stars and Stripes, relatează că mai mulți marinari au încercat să sară peste bord, în timp ce condițiile precare și presiunea psihică de la bord par să fi atins un punct limită.

Echipajul se află în a noua lună pe mare și a petrecut 250 de zile consecutive fără să ajungă pe uscat, ceea ce reprezintă un record pentru un portavion în epoca modernă.