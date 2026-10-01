„Vești proaste”: Rusia a folosit în premieră o dronă special proiectată pentru distrugerea stâlpilor de înaltă tensiune din Ucraina

1 minut de citit Publicat la 11:10 01 Oct 2026 Modificat la 11:10 01 Oct 2026

Noile drone rusești au o încărcătură cumulativă de 40 de kilograme, care poate distruge structura grinzilor de oțel ai stâlpilor de înaltă tensiune. Imagine de arhivă. Foto: Profimedia Images

Rusia a folosit pentru prima dată în bombardamentele asupra Ucrainei o dronă cu motor cu reacție echipată cu un focos special proiectat să distrugă stâlpii de înaltă tensiune, a declarat Serhii Beskrestnov, consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Kyiv Independent.

Dezvoltarea vine în contextul în care Rusia a reluat, înaintea iernii, campania de atacuri împotriva sistemului energetic al Ucrainei, și a lansat, în noaptea de marți spre miercuri, cel mai mare atac combinat asupra infrastructurii energetice ucrainene.

„Vești proaste. Astăzi, inamicul a folosit pentru prima dată un focos special cu încărcătură cumulativă pe o dronă cu reacție”, a scris Beskrestnov, care este consilier prezidențial pentru tehnologii de apărare, într-o postare publicată pe Telegram.

Conform lui Beskrestnov, încărcătura cumulativă, de 40 de kilograme, poate distruge structura grinzilor de oțel ai stâlpilor de înaltă tensiune.

„Cred că inamicul plănuiește să atace linii importante de înaltă tensiune,” a spus consilierul lui Zelenski.

Rușii au atacat joi dimineață orașul Odesa și au avariat infrastructură electrice, a declarat Serghei Lysak, șeful Administrației Militare a orașului Odesa. Atacul de joi survine după atacul masiv de amploare de miercuri asupra rețelei energetice a Ucrainei, în care au fost lovite instalații electrice și infrastructură din Kiev și din alte regiuni.

În atacul Rusiei din cursul nopții de 30 septembrie au fost folosite aproape 190 de drone de atac, precum și rachete balistice, a spus Zelenski. Atacurile au vizat în special infrastructura energetică din Kiev și regiunea Kiev.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au anunțat că au reușit să intercepteze 254 din 285 de drone rusești, lansate în noaptea de marți spre miercuri și dimineața zilei de miercuri.

În atacurile recente, forțele ruse au folosit 174 de drone cu reacție, dintre care 146 au fost interceptate de forțele ucrainene.

Ministerul ucrainean al Energiei a anunțat mai multe pene de curent produse în Kiev și regiunea capitalei Ucrainei. Alte pene de curent au avut loc în regiunile Cernihiv și Jîtomîr.

Iarna trecută, bombardamentele și atacurile cu drone ale Rusiei au avariat grav infrastructura de energie și încălzire din întreaga Ucraina, lăsând mii de case fără căldură și curent pentru perioade îndelungate de timp. Oficialii ucraineni au avertizat că iarna care vine ar putea fi și mai severă decât cea trecută. Ucraina încă nu a obținut finanțarea pentru planul său de reziliență energetică de 5,4 miliarde de euro (6,2 miliarde de dolari), notează Kyiv Independent.