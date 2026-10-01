„Sinteza Zilei” cu Mihai Gâdea, audiență cât mai multe televiziuni de știri la un loc. Antena 3 CNN, liderul zilei

2 minute de citit Publicat la 11:09 01 Oct 2026 Modificat la 11:11 01 Oct 2026

Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii "Sinteza Zilei". Sursă foto: Antena 3 CNN

Antena 3 CNN a avut aseară o performanță notabilă pe parcursul emisiunii Sinteza zilei.

Pe tot parcursul emisiunii “Sinteza zilei “ cu Mihai Gâdea, în intervalul 21 00 la 23 30, Antena 3 CNN, a avut o audiență mai mare decât patru televiziuni de știri la un loc pe targeturile: național, urban, 18+ urban, 18+ AB studii superioare și 25- 59 urban.

Național: Antena 3 CNN – 4,9% | cele patru posturi cumulat – 4,8%

Urban: Antena 3 CNN – 6,2% | cele patru posturi cumulat – 5,0%

18+ Urban: Antena 3 CNN – 6,5% | cele patru posturi cumulat – 5,4%

18+ Urban AB: Antena 3 CNN – 9,7% | cele patru posturi cumulat – 5,8%

18+ Urban AB, studii superioare: Antena 3 CNN – 10,6% | cele patru posturi cumulat – 8,1%

25–59 Urban: Antena 3 CNN – 3,7% | cele patru posturi cumulat – 3,2%

În plus, pe targetul premium 18+ Urban AB, Antena 3 CNN, cu 9,7% market share, a egalat audiența cumulată a tuturor celor cinci televiziuni de știri concurente - România TV, Digi24, Realitatea Plus, Euronews și B1TV - care au însumat tot 9,7%.

De asemenea, pe publicul premium pe 25–59 Urban ABC, în intervalul 21:00–21:45, „Sinteza Zilei” de la Antena 3 CNN a avut, în medie, o audiență mai mare decât celelalte cinci televiziuni de știri din tabel luate împreună.

21:00–21:15: 6,2%

21:15–21:30: 7,1%

21:30–21:45: 6,5%

Media celor trei sferturi de oră este de aproximativ 6,6% share.

În același interval, dacă adunăm România TV + Digi24 + B1 TV + Realitatea Plus + Euronews, media cumulată este de aproximativ 6,2%.

Și în intervalul 19:00–21:00, în care Antena 3 CNN difuzează emisiunea „Decisiv” cu Cătălina Porumbel, postul a înregistrat, pe targetul 25–59 urban, un share mediu de 3,88%, comparabil cu România TV și Realitatea Plus cumulate – 3,84%, iar pe targetul 25–59 urban ABC, un share de 4,90%, peste România TV și Digi24 cumulate – 4,84%.

Pe parcursul întregii zile, Antena 3 CNN a fost liderul televiziunilor de știri pe toate target-urile analizate: 18+ urban AB studii superioare, 18+ urban AB, 18+ Urban, 25–59 Urban ABC, Urban all și 25–59 Urban. Postul a atins 8,5% market share pe 18+ urban AB studii superioare și 8,2% pe 18+ urban AB, confirmând un avantaj solid în special pe segmentele premium.

Și în prime time, Antena 3 CNN conduce pe toate target-urile măsurate: 18+ urban AB studii superioare, 18+ urban AB, 18+ Urban, Urban all, 25–59 Urban ABC și 25–59 Urban. Cele mai puternice rezultate au fost de 8,7% market share pe 18+ urban AB studii superioare și 8,4% pe 18+ urban AB, cu diferențe consistente față de competiție.

Antena3 CNN este cea mai importantă sursă de știri din Romania, rămânând fidelă principiilor care o definesc: informație corectă, responsabilitate jurnalistică și, mai presus de toate, loialitate față de publicul său.