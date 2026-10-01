Incendiul din Domogled, lângă Băile Herculane, este greu de stins. Pompierii au aruncat într-o singură zi 200.000 de litri de apă

1 minut de citit Publicat la 11:37 01 Oct 2026 Modificat la 11:37 01 Oct 2026

Incendiul din Domogled, lângă Băile Herculane, este greu de stins. FOTO: Facebook IGSU

200.000 de litri de apă au fost aruncați, într-o singură zi, de două elicoptere Black Hawk ale Inspectoratului General de Aviație pentru stingerea incendiului din Parcul Național Domogled-Valea Cernei, în apropierea orașului Băile Herculane. Joi, intervenția aeriană a fost suplimentată cu un al treilea elicopter, în timp ce peste 140 de pompieri și membri ai echipelor silvice continuă lupta cu flăcările pe terenul dificil și greu accesibil, transmite IGSU.

Cele două elicoptere Black Hawk ale Inspectoratului General de Aviație din cadrul MAI au efectuat miercuri 77 de aruncări cu apă în zona afectată de incendiu. Apa, preluată din lacul Prisaca, a fost aruncată în special asupra frontului incendiului și a flancurilor aflate pe direcția de propagare.

La solicitarea echipelor aflate în teren, elicopterele au efectuat și două aruncări cu apă în zona Vârfului Piatra Spartă. Intervențiile aeriene au fost dirijate în funcție de direcția vântului, pentru a limita extinderea incendiului.

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În paralel, echipele terestre au continuat acțiunile pentru limitarea extinderii focului și lichidarea focarelor active. Pentru a reduce timpul de deplasare prin zonele greu accesibile, o parte dintre pompieri au fost transportați cu elicopterele IGAv către sectoarele de intervenție.

Joi, la operațiunile de stingere participă peste 140 de pompieri, piloți și membri ai personalului Ocolului Silvic Băile Herculane și al Administrației Parcului Național Domogled-Valea Cernei, cu tehnica necesară intervenției.

Față de ziua precedentă, când au fost folosite două elicoptere, astăzi intervenția aeriană a fost suplimentată cu încă un elicopter Black Hawk al IGAv, echipat cu dispozitiv Bambi Bucket.

Cele trei elicoptere execută atât misiuni de recunoaștere din aer, cât și misiuni de stingere a focarelor, cu accent pe zonele din apropierea orașului Băile Herculane.

Elicopterele sunt folosite și pentru transportul echipelor de intervenție către zonele greu accesibile.