În timp ce Spania blochează evacuările, Portugalia ia o măsură total opusă, pe care chiriașii o descriu ca pe "o sălbăticie"

Parlamentul Portugaliei a aprobat o reformă controversată a pieței chiriilor, prin care guvernul de centru-dreapta vrea să accelereze evacuările și să elimine plafonarea chiriilor pentru contractele noi. FOTO: Profimedia Images

Parlamentul Portugaliei a aprobat miercuri, o reformă controversată a pieței chiriilor, prin care guvernul de centru-dreapta vrea să accelereze evacuările și să elimine plafonarea chiriilor pentru contractele noi. Autoritățile speră că măsurile îi vor motiva pe proprietari să scoată mai multe locuințe pe piață, scrie Reuters.

Reforma, criticată de asociațiile de chiriași drept "o sălbăticie", contrastează puternic cu măsurile adoptate în țara vecină, Spania. Guvernul de stânga de la Madrid a decretat marți interzicerea evacuării chiriașilor vulnerabili până în 2030, alături de alte măsuri, pe fondul protestelor provocate de evacuări și de creșterea chiriilor.

Proiectul de reformă a fost aprobat în linii mari după ce partidul de extremă dreapta Chega s-a abținut în mod neașteptat, deși își exprimase anterior opoziția în timpul dezbaterilor. Toate partidele de stânga au votat împotrivă.

Protestatarii din Spania cer adoptarea unor măsuri pentru protejarea chiriașilor

Mii de protestatari au campat miercuri în piața centrală din Madrid și în alte orașe din Spania, cerând Parlamentului să aprobe rapid noi măsuri pentru protejarea chiriașilor și pentru combaterea crizei locuințelor.

Protestele au izbucnit săptămâna trecută după evacuarea unei femei în vârstă de 87 de ani din locuința sa din Madrid, unde trăise mai bine de șapte decenii. Cazul ei a scos în evidență presiunea tot mai mare asupra chiriașilor care locuiesc de mult timp în marile orașe și în zonele turistice, unde chiriile au crescut puternic, procesul de gentrificare s-a accelerat, iar lipsa locuințelor accesibile a alimentat tensiunile sociale și politice.

Guvernul minoritar de stânga al Spaniei a adoptat marți două decrete care prevăd o serie de măsuri, inclusiv interzicerea evacuării chiriașilor vulnerabili până în 2030. Aplicarea lor integrală depinde însă de aprobarea în Parlament, unde situația este fragmentată politic. Camera Deputaților urmează să voteze vineri.

Mulți activiști au declarat că nici aceste măsuri nu sunt suficiente pentru a rezolva criza.

"Nu este suficient, poate fi un punct de plecare sau o soluție temporară", a declarat pentru Reuters Julio Gomez, un angajat de 32 de ani din industria farmaceutică. El a spus că este dispus să rămână în cortul său din piața Puerta del Sol din Madrid "atât timp cât va fi nevoie".

Alți protestatari au criticat decizia guvernului de a împărți măsurile în două proiecte de lege. Aceștia se așteaptă ca unul dintre ele, care ar prelungi automat contractele de închiriere pentru a preveni creșterile abuzive ale chiriilor, să fie respins de o majoritate restrânsă de dreapta.

"Au făcut asta pentru ca unul să fie aprobat, iar cel mai important să fie respins, doar pentru a reuși să treacă unul dintre proiecte la limită", a declarat Gonzalo Sanchez, un medic veterinar în vârstă de 26 de ani.

Uniunea Chiriașilor din Madrid, care a organizat primele proteste, a descris unele dintre măsuri drept "firimituri", dar a calificat totodată inițiativa guvernului drept o "victorie istorică" pentru mișcarea socială.

Între timp, zeci de persoane s-au adunat miercuri în Burjassot, în apropiere de Valencia, pentru a împiedica evacuarea lui Daniel Gonzalez, un profesor universitar care locuiește în imobil din 2009. În urma protestului, reprezentanții instanței au acceptat să amâne evacuarea cu cel puțin 10 zile. Gonzalez a declarat că și-a plătit chiria la timp timp de mai bine de 17 ani, deși proprietatea a trecut succesiv în portofoliul mai multor fonduri de investiții. După un litigiu care a durat aproape un deceniu, instanțele au dat în cele din urmă câștig de cauză proprietarului.

Reacția publică provocată de evacuarea de săptămâna trecută a lui Maricarmen Abascal, în vârstă de 87 de ani, din locuința sa din Madrid a dus la un acord cu proprietarul. Compania imobiliară Urbagestion a acceptat să îi permită să rămână în apartament, cu aceeași chirie. Femeia se află în continuare internată în spital după evacuare, dar este așteptată să se întoarcă acasă în următoarele zile.

Ricardo Alonso, coproprietarul Urbagestion, a declarat pentru publicația El Economista că s-a confruntat cu o campanie de presiuni în urma evacuării. El a afirmat că, printre acțiunile îndreptate împotriva companiei, a fost și trimiterea unei cutii care conținea gândaci de bucătărie vii.