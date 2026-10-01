Elon Musk se întoarce în guvernul lui Trump. Se va ocupa la Pentagon de "viitorul războiului"

Miliardarul american, Elon Musk. Foto: Getty Images

Multi-miliardarul Elon Musk urmează să aibă un rol important într-un nou proiect al Pentagonului care se ocupă cu "viitorul războiului". Un anunț în acest sens a fost făcut de secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, relatează joi agenția DPA.

În cadrul unui discurs susținut la baza Corpului de marină de la Quantico, în statul american Virginia, Hegseth a spus că Musk și Palmer Luckey, un antreprenor din domeniul tehnologiei dronelor, vor fi printre cei care vor gestiona operațiunea, cunoscută sub numele "Proiectul Meridian".

Pentagonul se așteaptă ca responsabilii proiectului să-și prezinte concluziile într-un termen de 120 de zile. Meridian are drept scop "să examineze viitorul cu creativitate și să identifice domeniile pe care trebuie să le cucerim și capabilitățile pe care trebuie să le stăpânim", a precizat Hegseth.

Secretarul Apărării a vorbit, de asemenea, despre războiul autonom, în care sistemele de armament și Inteligență Artificială (AI) sunt capabile să funcționeze și să execute atacuri fără intervenție umană.

Șeful Pentagonului: Trebuie să ajungem la dominația tehnologică militară

"Trebuie să ajungem la dominație tehnologică și militară pe câmpul de luptă în deceniile următoare", a afirmat Hegseth. Șeful Pentagonului a anunțat și crearea unui Comandament pentru război autonom, cu misiunea de a extinde utilizarea sistemelor autonome și robotice în armata SUA.

Perspectiva unor arme autonome comandate de AI s-a aflat anul acesta în centrul unui dispute între Pentagon și compania Anthropic.

Anthropic a refuzat să permită ca tehnologia sa să fie utilizată pentru arme autonome sau supravegherea în masă a cetățenilor americani. Pentagonul a insistat că ar trebui să poată folosi AI fără restricții. În cele din urmă, compania a fost desemnată un "risc pentru lanțul de aprovizionare" de către Departamentul american al Apărării, pierzând contractele cu instituția guvernamentală.

Musk a mai fost implicat în guvernul SUA, pe când conducea DOGE

Elon Musk este, la rândul său, puternic implicat în tehnologia AI și robotică. Compania sa, SpaceXA, dezvoltă sistemul AI Grok, în timp ce Tesla, producătorul de mașini pe care îl deține, accelerează producția de roboți umanoizi Optimus.

Până la sfârșitul lui mai 2025, Musk a condus Departamentul pentru eficiență guvernamentală (DOGE).

Această structură înființată de Donald Trump avea rolul de a reduce costurile cu aparatul guvernului federal. În mandatul lui Musk, DOGE a dispus tăieri de cheltuieli și disponibilizări în agențiile guvernamentale.

Hegseth anunță că dispar 20% din posturile pentru generalii și amiralii din armata SUA

Proiectul Meridian este doar una dintre inițiativele dezvăluite de Pete Hegseth în discursul său.

El a confirmat planurile de a reduce în jur de 20% din funcțiile desemnate pentru ofițerii cu grad de general și amiral. De asemenea, Hegseth a anunțat planul de a construi instalații militare majore, capabile să genereze propria electricitate în eventualitatea unei perturbări a funcționării rețelelor civile.

Secretarul apărării a mai spus că președintele Donald Trump vrea să înființeze o nouă bază militară în SUA și a invitat statele federale să se autopropună pentru a găzdui între 15.000 și 25.000 de soldați.