Guvernul lui Trump le-a dat aproape 10 miliarde dolari angajaților federali să stea acasă, anul trecut

Administrația SUA a plătit aproape 10 miliarde de dolari sub formă de concedii administrative angajaților pe care i-a convis să demisioneze, anul trecut. Foto: Getty Images

Administrația Trump a cheltuit 9,5 miliarde de dolari în 2025 pentru concedii administrative plătite, acordate angajaților federali ca parte a planului de reducere a dimensiunii guvernului și de economisire a banilor contribuabililor, relatează CNN, care citează o estimare realizată de organismul de supraveghere din cadrul Congresului SUA numit Government Accountability Office (GAO).

Consecința deciziei a fost o creștere de șase ori a costurilor salariale aferente concediilor plătite, comparativ cu 2023, a precizat GAO.

Utilizarea concediilor administrative plătite de către agențiile federale a crescut vertiginos, cu 435%, anul trecut, în principal din cauza controversatului program promovat de Departamentul de Eficiență Guvernamentală, condus la vremea respectivă de miliardarul Elon Musk. Oficialii administrației afirmaseră anterior că acest program urma să economisească miliarde de dolari pentru contribuabili.

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În cadrul programului instituit la începutul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, angajații federali au fost stimulați să demisioneze: li s-a permis să-și ia mai multe luni de concediu plătit, fără să fie nevoiți să muncească nici măcar o zi înainte de demisia efectivă.

Programul a devenit tot mai popular, pe măsură ce amploarea restructurării administrației Trump în zona forței de muncă federale a devenit mai clară.

GAO estimează că aproximativ 6,7 miliarde de dolari au fost cheltuiți pentru programul de "demisie amânată", prin intermediul căruia peste 144.000 de angajați și-au luat concediu înainte de a le înceta contractele.

OPM (Office of Personnel Management) - agenția guvernamentală care funcționează ca principal departament de resurse umane al guvernului federal - a contestat raportul GAO.

OPM spune că evaluarea "nu evidențiază diferența dintre o cheltuială unică de 9,5 miliarde de dolari pentru reducerea dimensiunii guvernului federal cu 270.000 de angajați și economiile de 40 de miliarde de dolari pe an pentru contribuabili, pe care această reducere le generează".

"Acest randament al investiției de 400% reprezintă un beneficiu uriaș pentru contribuabil", a declarat Scott Kupor, directorul OPM, într-o declarație transmisă CNN.

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Datele OPM arată că puțin sub 140.000 de angajați au participat la programul de demisie amânată, lansat la doar câteva zile după preluarea mandatului de către Trump, în ianuarie 2025. Sindicatele i-au avertizat la momentul respectiv pe angajați să nu accepte oferta, în contextul îndoielilor că guvernul îi va plăti efectiv până în septembrie. Sindicaliștii au intentat fără succes un proces pentru a opri programul.

"Am conceput DRP (programul de demisie amânată) ca o opțiune practică, umană și voluntară pentru accelerarea tranzițiilor în cadrul forței de muncă, într-un sistem care avea disperată nevoie de schimbare. Angajaților li s-a oferit posibilitatea de a se pensiona anticipat și de a primi opt luni de concediu plătit; în schimb, guvernul va economisi anual peste 20 de miliarde de dolari", a spus Scott Kupor în perioada controverselor legate de program.

Citând noul raport al GAO, senatoarea democrată Patty Murray, vicepreședinta Comisiei pentru alocări bugetare a Senatului, a criticat dur administrația Trump pentru că a plasat atât de mulți angajați federali cu experiență în concediu administrativ plătit.

"După ce a promis că va reduce risipa, Trump în schimb a pus pe foc miliarde și miliarde de dolari ai contribuabililor, plătind literalmente oameni să nu facă meseriile pe care le iubeau, de la tratamentele împotriva cancerului până la îngrijirea parcurilor noastre naționale și multe altele. Acesta a fost cel mai costisitor mod imaginabil de a face guvernul mai prost", a declarat ea.