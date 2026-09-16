Trump atrage banii miliardarilor pentru alegerile din SUA. 16 dintre cei mai mari 20 de donatori susțin candidați republicani

Mega-donatorii politici din SUA îi susțin în mod covârșitor pe republicanii lui Donald Trump în cursa din acest an pentru Congres. FOTO: Hepta

Cei mai bogați donatori politici din SUA își direcționează în acest an banii în principal către Partidul Republican, în cursa pentru alegerile de la jumătatea mandatului. O analiză Financial Times arată că 16 dintre primii 20 de mari donatori ai țării au finanțat campania republicanilor. Peste o treime din cele 2,8 miliarde de dolari strânse pentru ciclul electoral 2025-2026 provine de la doar 20 de mega-donatori.

Mega-donatorii politici din SUA îi susțin în mod covârșitor pe republicanii lui Donald Trump în cursa din acest an pentru Congres, în condițiile în care miliardari din Silicon Valley până pe Wall Street finanțează campania partidului pentru alegerile de la jumătatea mandatului. George Soros este principalul susținător al democraților dintre mega-donatori. Alți mega-donatori au direcționat bani către candidați care susțin dereglementarea criptomonedelor și a jocurilor de noroc sau promovarea inteligenței artificiale.

Concluziile arată că o nouă rundă de alegeri din SUA atrage sume uriașe de bani pentru influențarea rezultatului și arată, de asemenea, cum cei mai bogați donatori se orientează către republicani, chiar dacă partidul este în urma democraților în sondaje. Este, totodată, o inversare față de alegerile prezidențiale din 2024, când Kamala Harris a strâns și a cheltuit semnificativ mai mulți bani decât Trump, dar a pierdut.

„Ceea ce vedem este o ușoară abatere de la așteptări”, a declarat Adam Bonica, politolog la Stanford, care studiază donațiile celor bogați din SUA din 1980. Nu este neobișnuit ca marii donatori să încline spre republicani, însă balanța în aceste alegeri este „deosebit de dezechilibrată”.

Banii circulă prin mai multe canale. Unii dintre cei mai mari donatori finanțează direct candidații. Alții construiesc fonduri uriașe pentru industrii precum criptomonedele. Un grup mai restrâns de miliardari folosește rețele de Super PAC-uri pentru a direcționa fonduri către cursele pentru Camera Reprezentanților și Senat și a intervenit mai întâi în alegerile primare, acolo unde banii au avut o influență mai mare.

Cine sunt marii donatori politici în SUA

În peste 30 de curse pentru Camera Reprezentanților și Senat, mai mult de o treime din cheltuielile externe au provenit de la grupuri care au primit cel puțin 80% din bani de la mega-donatori, definiți drept persoane care au contribuit fiecare cu cel puțin 5 milioane de dolari.

„Avem acum un sistem orientat către acești mega-donatori extrem de bogați și care depinde de ei”, a declarat Brendan Glavin, director de cercetare la OpenSecrets, organizație nonprofit care monitorizează cheltuielile electorale.

Aceste elite bogate „varsă sute de milioane de dolari în sistem și au cu adevărat o influență disproporționat de mare”, a spus el.

Principalii donatori republicani au donat, de asemenea, milioane de dolari către Maga Inc, Super PAC-ul care a susținut campania prezidențială a lui Trump din 2024. Acesta dispune acum de un fond de război electoral de 400 de milioane de dolari.

Au contribuit și grupuri de interese. Antreprenorii din domeniul criptomonedelor Cameron și Tyler Winklevoss au donat aproximativ 11 milioane de dolari. Magnatii din Silicon Valley Marc Andreessen și Ben Horowitz și soțiile lor au oferit 18 milioane de dolari, în timp ce cofondatorul OpenAI Greg Brockman și soția sa au donat 25 de milioane de dolari.

Maga Inc a cheltuit până acum doar 10,8 milioane de dolari, susținând republicani aliați ai lui Trump în Texas, Tennessee și Carolina de Sud. Un nou grup, No Going Back Pac Inc, a rezervat publicitate în valoare de peste 89 de milioane de dolari în aproximativ douăzeci și patru de curse pentru Camera Reprezentanților și Senat de când a fost înființat, pe 1 septembrie, inclusiv cel puțin 10 milioane de dolari cheltuiți începând de luni. Deși Maga Inc nu și-a confirmat legăturile cu grupul, cele două au același trezorier, aceeași adresă și aceeași bancă depozitară.

Elon Musk, care a cheltuit peste 250 de milioane de dolari pentru campania electorală a lui Trump din 2024, își intensifică, de asemenea, sprijinul pentru republicani în alegerile de la jumătatea mandatului.

Cel mai bogat om din lume a donat aproximativ 50 de milioane de dolari către America PAC, în principal anul trecut, iar grupul a cheltuit aproape toți banii până la sfârșitul lunii iunie. Super PAC-ul a lansat la începutul lunii septembrie o campanie publicitară de peste 8 milioane de dolari. Presa americană a relatat că șeful Tesla și SpaceX ar putea cheltui 100 de milioane de dolari pentru alegerile din 2026.

Industria criptomonedelor a acumulat unul dintre cele mai mari fonduri de război politice din aceste alegeri, folosindu-și influența tot mai mare sub administrația Trump pentru a susține candidații care sprijină sectorul.

Fairshake, un Super PAC din domeniul criptomonedelor, a strâns peste 99 de milioane de dolari din contribuții individuale — aproape toate provenind de la un grup restrâns de companii și investitori, printre care Coinbase, Ripple și Andreessen și Horowitz.

Cheltuielile politice au loc în timp ce Washingtonul ia decizii importante în privința inteligenței artificiale, Big Tech și monedelor digitale, a declarat Richard Briffault, profesor de drept la Columbia. „Sunt pur și simplu foarte multe lucruri importante din punct de vedere financiar în joc.”

Fairshake a transferat 65 de milioane de dolari către Super PAC-uri care susțin candidați din ambele partide, toate având ca scop promovarea și apărarea criptomonedelor, în curse din Illinois până în Alabama și Texas.

Unii miliardari au finanțat, de asemenea, mai multe Super PAC-uri, adăugând un nou nivel între ei și candidatul pe care încearcă să îl aleagă.

Familia Uihlein, magnați ai transporturilor maritime din zona de nord a Midwestului, a finanțat aproape în totalitate două grupuri de campanie axate pe alegerile primare republicane din Wisconsin și Kentucky.

Concentrarea banilor proveniți de la donatorii bogați

JB Pritzker, guvernatorul miliardar democrat al statului Illinois și potențial candidat la alegerile prezidențiale din 2028, a furnizat aproape 80% din banii strânși de un Super PAC care a cheltuit aproape 9 milioane de dolari pentru susținerea candidaturii democratei Juliana Stratton pentru Senatul SUA.

Ken Griffin, directorul executiv al Citadel și un alt miliardar care susține republicanii, a folosit mai multe vehicule pentru a interveni în curse electorale din întreaga țară. El este singurul finanțator al grupurilor Fighting for Wyoming și American Patriots, care au susținut candidați în Wyoming și Tennessee, și a contribuit, de asemenea, cu aproximativ o treime din fondurile strânse de un grup care a cheltuit aproximativ 2,8 milioane de dolari pentru a se opune candidatului democrat care îl înfrunta pe senatorul republican Dan Sullivan în Alaska.

Concentrarea banilor proveniți de la donatorii bogați este evidentă în mod deosebit în alegerile primare din districtele care sunt în mod clar democrate sau republicane, unde competiția internă a partidului poate decide, în fapt, cine ajunge în Congres.

Donatorii ar fi putut realiza că cheltuielile timpurii în aceste alegeri primare ar putea fi mai eficiente decât cele din timpul alegerilor generale, a declarat Bonica, de la Stanford.

„În alegerile primare poți avea un efect destul de semnificativ”, a spus el.

Banii lui Pritzker au contribuit la victoria lui Stratton în Illinois. În Texas, Lone Star Rising PAC, finanțat în principal de miliardarul din domeniul tehnologiei Reid Hoffman, cheltuise 15 milioane de dolari pentru susținerea candidatului democrat la Senat James Talarico, inclusiv 1,5 milioane de dolari donați de Hoffman pentru campania sa din alegerile primare.