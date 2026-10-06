Grindeanu explică de ce parlamentarii PSD semnează pentru suspendarea lui Nicușor Dan: "Era firesc să dea PSD-ului mandatul de premier"

Grindeanu a spus că PSD nu va participa și nu va da voturi în alb pentru "o construcție politică care să însemne o nouă aventură politică". Foto: INQUAM Photos/George Călin

După ce mai mulți parlamentari PSD au semnat pentru inițiativa AUR de suspendare a președintelui Nicușor Dan, Sorin Grindeanu a declarat marți, într-o conferință de presă, că demersul vine în contextul nemulțumirii existente în rândul partidului, după ce șeful statului nu a desemnat un social-democrat pentru a forma noul guvern.

Liderul PSD afirmă însă că prioritatea partidului este formarea unui guvern stabil și relansarea economiei.

Întrebat despre parlamentarii PSD care au semnat pentru inițiativa AUR, Sorin Grindeanu a declarat marți:

„Evident că există o nemulțumire în rândul simpatizanților PSD. Era firesc ca acest mandat să fie încredințat PSD-ului. De aici, probabil, și reacția unor parlamentari PSD. Prioritatea pentru România este economia. Asta înseamnă un guvern stabil, care să schimbe direcția, să relanseze economia, să protejeze puterea de cumpărare. Tot acest demers vine din această nemulțumire, care nu e doar la nivel de Parlament, ci și de la aleși locali.

Nu mi se pare o prioritate pe care să o avem noi în partid. Nu vor fi și alți parlamentari care să semneze. Nu vor fi sancționați. Eu nu mă apuc să fac excluderi cum fac alții.”

Grindeanu, despre demersul AUR

Grindeanu a spus despre demersul AUR de a-l suspenda pe Nicușor Dan și invitația către unii parlamentari PSD de a susține demersul că e „un joc politic, dar PSD, dincolo de nemulțumirea și revolta pe care toți membrii PSD au simțit-o aseară, e mai preocupat, din perspectiva noastră, de a discuta care e soluția, de a avea un guvern stabil. Nu știu dacă acesta, dar România să iasă din această perioadă.”

Întrebat dacă PSD ar putea pierde parlamentari în favoarea AUR, Grindeanu a răspuns:

„În mod clar, nu. Nu contest că poate fi unu-doi. Dar nu sunt aripi în PSD. PSD e un partid disciplinat, care respectă deciziile din forurile de conducere. E liber la opinii, evident. Am avut parte de un an și ceva de tot felul de critici din partea domnului Toma de la Buzău. Nu mă apuc să îl dau afară. E un partid deschis.”

Deputatul PSD Lucian Morar, de la PSD Maramureș, a anunțat marți că va strânge "personal" semnături pentru suspendarea lui Nicușor Dan.

El a spus că nu va semna pe lista AUR. Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al AUR, Ştefăniţă Avrămescu, a declarat la Antena 3 CNN că sunt parlamentari PSD care vor semna pentru suspendarea Președintelui Nicușor Dan, alături de AUR, și că sunt deja doi parlamentari care au semnat de dimineață, de când George Simion a lansat apelul.