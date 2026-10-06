AUR spune că doi parlamentari PSD au semnat deja pentru suspendarea lui Nicușor Dan: "Vom vedea câți vor fi"

1 minut de citit Publicat la 11:50 06 Oct 2026 Modificat la 11:50 06 Oct 2026

AUR spune că doi parlamentari PSD au semnat deja pentru suspendarea lui Nicușor Dan. Foto: Profimedia Images

Purtătorul de cuvânt al AUR, Ştefăniţă Avrămescu, a declarat marți la Antena 3 CNN că sunt parlamentari PSD care vor semna pentru suspendarea Președintelui Nicușor Dan, demers alături de AUR. Avrămescu a subliniat că sunt deja doi parlamentari care au semnat de dimineață, de când George Simion a lansat apelul.

"Vom vedea care e numărul lor, apelul a fost făcut public dimineață, vom trasmite lista și parlamentarilor PSD.

A fost apelul public al lui George Simion, ce am văzut aseară pare o glumă.

A venit PSD cu o propunere, nu i s-a dat desemnarea de premier, au venit din altă părți cu propunerei, președintele a scos un nume din joben, a declarat ", Ştefăniţă Avrămescu.

Cei doi parlamentari PSD care au semnat sunt Voicu Vuscan și Popa Dorian.

Întrebat ce primesc în schimb parlamentarii PSD care semnează pe listă, alături de AUR, Avrămescu a spus că "nu e vorba de profit, ci o de încercare de deblocare a crizei."

"Semnarea pentru suspendarea Președintelui și deblocarea crizei nu sunt o trădare a unui partid.

Vrem să găsim o soluție ca să deblocăm actuala situație. Suntem în criză politică de cinci luni și ne învârtim în cerc, Președintele blochează varianta anticipatelor," a mai spus purtătorul de cuvânt al AUR.

George Simion a reacționat pe Facebook la câteva minute după ce Nicuşor Dan l-a propus pe Luca Niculescu pentru funcţia de premier. Liderul AUR a pus un steag al Franței lângă numele premierului desemnat. „Luca Niculescu e tot o marionetă. Zero voturi de la AUR! Libertate pentru Călin Georgescu”, a scris George Simion.