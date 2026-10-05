Primele reacții după desemnarea lui Luca Niculescu: AUR spune nu, PSD pune condiții, UDMR ar vota, PNL așteaptă

Luca Niculescu. sursa foto: Agerpres

AUR anunță că nu va vota guvernul Luca Niculescu. PSD amenință cu alegeri anticipate. UDMR spune că poate susține un asemenea guvern, cu o singură condiție.

Acestea sunt primele reacții după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat, luni seara, pe Luca Niculescu drept candidat pentru funcția de prim-ministru.

Desemnarea a venit după o nouă rundă de consultări la Cotroceni cu președinții și reprezentanții partidelor din Parlament.

AUR: „Zero voturi de la AUR!”

George Simion a reacționat pe Facebook la câteva minute după anunț. Liderul AUR a pus un steag al Franței lângă numele premierului desemnat.

„Luca Niculescu e tot o marionetă. Zero voturi de la AUR! Libertate pentru Călin Georgescu”, a scris George Simion.

Simion anunțase luni dimineață, cu câteva ore înainte de consultări, că nu va merge la discuțiile de la Cotroceni.

Petrișor Peiu a confirmat poziția partidului la Antena 3 CNN.

„Nu votăm guvernul Luca Niculescu pentru că nu suntem parte din el. Niciun parlamentar AUR nu va vota guvernul Luca Niculescu. Nu are șanse să treacă, nu e guvern politic”, a declarat acesta.

PSD: „Nu va participa și nu va da voturi în alb”

Sorin Grindeanu spune că nominalizarea ignoră partidul care a câștigat alegerile. Biroul Permanent Național al PSD se reunește marți pentru a analiza propunerea.

„Noua nominalizare de premier a președintelui continuă să sfideze matematica parlamentară.

După 4 premieri de dreapta care au eșuat, vedem o nouă desemnare care nu ține cont de partidul care a câștigat alegerile. Este alegerea președintelui.

Partidul Social Democrat ia propriile decizii. De aceea, mâine vom avea o ședință a Biroului Permanent Național în care vom analiza această propunere.

Da! România are nevoie urgentă de un guvern care să schimbe direcția greșită a țării, să facă rectificarea bugetară și să pregătească bugetul pentru 2027.

Dar PSD nu va participa și nu va da voturi în alb pentru o construcție politică care să însemne o nouă aventură politică.

Prim-ministrul desemnat trebuie să spună public cum vrea să arate Guvernul și care sunt principalele măsuri pe care le are în vedere pentru redresarea economiei și protejarea puterii de cumpărare a oamenilor, cu menținerea țintelor de deficit.

Altfel, dacă prim-ministrul desemnat va susține în continuare politicile de austeritate ale lui Bolojan, cred că nu mai rămâne altă cale pentru a repune România pe drumul corect decât să mergem la alegeri anticipate.

Îmi doresc să punem punct României interimatelor!”, a transmis Sorin Grindeanu.

UDMR: „Sigur, îl putem vota pe Luca Niculescu”

UDMR ar putea fi formațiunea politică decisivă pentru învestire. Csoma Botond a declarat, la Antena 3 CNN, că formațiunea are o singură linie roșie.

„Sigur, îl putem vota pe Luca Niculescu. Singura noastră linie roșie este să nu trebuiască să ne aliem cu cei de la AUR și de la SOS la a vota acest guvern. Deci, să nu trebuiască să purtăm negocieri, cum a fost, de exemplu, în cazul PSD-ului, când au purtat negocieri la învestirea guvernului. Să nu trebuiască să ajungem în acea situație, să avem negocieri politice cu AUR și cu SOS-ul”, spune acesta.

Întrebat dacă UDMR ia în calcul intrarea la guvernare sau doar votul de învestitură, Csoma Botond a precizat că „nu pot să vă răspund la această întrebare. Trebuie să decidem în forurile statutare, trebuie să vedem programul de guvernare, depinde de mai multe lucruri”.

PNL: decizia, după analiza programului de guvernare

Liberalii nu se pronunță, deocamdată, asupra votului de învestitură.

„Partidul Naţional Liberal ia act de decizia Președintelui României privind desemnarea domnului Luca Niculescu drept candidat pentru funcția de prim-ministru.

În perioada următoare vom avea discuții cu premierul desemnat și vom analiza programul de guvernare, prioritățile asumate și echipa pe care o va propune.

Ulterior discuțiilor și analizei programului de guvernare, PNL va lua o decizie cu privire la votul de învestitură”, transmite PNL.

USR: „Nu va susține un guvern cu miniștri PSD sau controlat de PSD”

Dominic Fritz spune că USR va analiza programul, echipa și majoritatea care îl susține pe premierul desemnat. Liderul USR anunță însă o linie roșie: niciun sprijin pentru un guvern cu miniștri PSD.

„USR a luat act de desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru. Este un diplomat de carieră respectat, renumit pentru execuția profesionistă a misiunilor care i-au fost încredințate, de exemplu procesul de aderare a României la OCDE.

USR va analiza programul, echipa de miniștri și majoritatea care îl susține. Vom discuta cu premierul desemnat despre cum vrea să se asigure că guvernul poate să livreze rezultate așa cum au livrat miniștrii USR. Decizia va fi luată în forurile statutare ale partidului.

Un lucru este însă clar: USR nu va susține un guvern cu miniștri PSD sau controlat de PSD. Nici nu va vota un premier folosit drept paravan pentru întoarcerea PSD la cutiile de pantofi. Un premier dependent de comenzi de la PSD nu va putea fi “independent.”

România are nevoie urgentă de un guvern. Dar are nevoie de unul care să scoată țara din criză, nu să-i întoarcă la putere pe cei care au provocat-o”, a transmis Dominic Fritz.

Noile consultări au avut loc după ce, la 30 septembrie, liberalul Siegfried Mureşan, al treilea premier desemnat în ultimele cinci luni, nu a trecut de votul de învestitură al Parlamentului.