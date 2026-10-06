George Simion se roagă de PSD să semneze pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan: „Să deblocăm țara”

Președintele AUR, George Simion. Foto: Getty Images

După ce a anunţat deja, luni seară, că nu va susţine un Guvern condus de Luca Niculescu, George Simion a insistat, marţi dimineaţă, că preşedintele Nicuşor Dan "trebuie" suspendat. Liderul AUR le-a cerut social-democraţilor să i se alăture în acest demers. "Azi ofer tuturor parlamentarilor PSD tabelul pentru semnături", a postat Simion pe Facebook.

AUR, care a solicitat în această perioadă de criză politică convocarea unor alegeri anticipate, ar vrea să iniţieze şi procedura de suspendare a lui Nicuşor Dan. George Simion le-a solicitat şi PSD-iştilor să semneze.

"Nicuşor Dan trebuie suspendat. Azi ofer tuturor parlamentarilor PSD tabelul pentru semnături. Scrieţi-le şi voi să semneze şi să deblocăm ţara", a postat Simion.

George Simion a reacționat pe Facebook la câteva minute după ce Nicuşor Dan l-a propus pe Luca Niculescu pentru funcţia de premier. Liderul AUR a pus un steag al Franței lângă numele premierului desemnat.

„Luca Niculescu e tot o marionetă. Zero voturi de la AUR! Libertate pentru Călin Georgescu”, a scris George Simion.

Petrișor Peiu a confirmat poziția partidului la Antena 3 CNN.

„Nu votăm guvernul Luca Niculescu pentru că nu suntem parte din el. Niciun parlamentar AUR nu va vota guvernul Luca Niculescu. Nu are șanse să treacă, nu e guvern politic”, a declarat acesta.