Lumea și-a consumat aproape întreaga rezervă de urgență de petrol: „Refacerea stocurilor ar putea dura ani”

Mai puțin de 6 miliarde de barili de stocuri comerciale mai sunt disponibile în prezent. Foto: Getty Images

Cantitatea de petrol stocată și accesibilă pieței globale este în scădere, au declarat directorii din industrie la un forum desfășurat în această săptămână la Londra, ceea ce face piața mai fragilă și exercită presiuni în sensul creșterii prețurilor, potrivit Reuters.

Guvernele și companiile energetice au extras petrol din stocuri pentru a reduce presiunea asupra unei piețe petroliere globale care se confruntă în acest an cu perturbări fără precedent ale aprovizionării, provocate de războaiele din Orientul Mijlociu și Ucraina.

Mai puțin de 6 miliarde de barili de stocuri comerciale mai sunt disponibile în prezent, iar marea majoritate nu sunt practic accesibile, astfel că sistemul este deja supus presiunii, a declarat Amin Nasser, directorul general al companiei petroliere de stat din Arabia Saudită, Saudi Aramco, la Energy Intelligence Forum de la Londra.

Rezervele de petrol s-au epuizat rapid

Peste 1 miliard de barili de petrol au fost eliberați, în principal din stocurile comerciale terestre, de la începutul crizei din Orientul Mijlociu din acest an, aceasta fiind ultima măsură majoră disponibilă, a spus Nasser.

Agenția Internațională pentru Energie (AIE), organismul occidental de supraveghere a pieței petroliere și coordonatorul rezervelor strategice de petrol, se pregătește să elibereze 100 de milioane de barili de țiței și motorină pentru a contribui la reducerea creșterii prețurilor la motorină. Nu este însă clar dacă o parte din acest volum va include cantități din prima sa eliberare record, de 400 de milioane de barili, din martie, care nu ajunseseră încă pe piață.

„A fost nevoie de multe negocieri, dar este vorba despre 100 de milioane”, a declarat Nasser despre decizia AIE. „Stocurile ating un nivel de stres. Doar 10% sau mai puțin este disponibil, de aceea se chinuie cu 100 de milioane de barili.”

Pierderea rezervelor tampon ale pieței petroliere a făcut piața mai fragilă, a declarat marți Mike Wirth, directorul general al Chevron, adăugând că acest lucru a crescut pragul minim al prețului petrolului.

Directorii din industrie au declarat luni, în cadrul conferinței, că turbulențele de pe piața petrolului vor continua și după anul viitor, deoarece refacerea stocurilor ar putea dura ani, pe lângă necesitatea de a satisface cererea globală.

Probleme operaționale pentru eliberarea petrolului din rezerve

Nu tot petrolul depozitat poate fi utilizat imediat din cauza unor factori operaționali, precum cantitățile rămase pe fundul rezervoarelor sau petrolul aflat în conducte, precum și a unor factori politici, cum ar fi regulile guvernamentale care stabilesc niveluri minime pentru stocurile de urgență.

Există o cerere uriașă pentru construirea unor stocuri suplimentare în întreaga lume, a adăugat Nasser. Directorul general al Kuwait Petroleum Corporation, șeicul Nawaf Al-Sabah, a declarat că firma sa intenționează să își extindă capacitățile de stocare atât pe plan intern, cât și la rafinăriile sale din străinătate.

Lumea depinde de exporturile de petrol transportate pe mare care reușesc să iasă din Orientul Mijlociu „pentru a menține echilibrul pe măsură ce traversăm iarna, deoarece nu mai există alte stocuri care să poată fi consumate în Occident”, a declarat Russell Hardy, directorul general al traderului de materii prime Vitol.

Stocurile de țiței din Rezerva Strategică de Petrol a Statelor Unite sunt la cel mai scăzut nivel din octombrie 1982, potrivit datelor Departamentului pentru Energie.

Și stocurile de gaze naturale sunt epuizate, ceea ce face ca prețurile să fie vulnerabile la creșteri bruște. O iarnă dificilă ar putea provoca o „baie de sânge” pe piața gazelor în primul trimestru din 2027, dacă nivelul stocurilor va ajunge la valori minime, a declarat Tengku Muhammad Taufik, directorul general al Petronas.