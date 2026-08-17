Situație critică în Europa. În Belgia e cel mai mare incendiu din ultimul secol. Mănăstire de 1000 de ani din Spania, amenințată de foc

Un nou val de incendii afectează Europa. FOTO: Getty Images

Un cuplu de vârstnici a murit duminică în incendiile de pe insula grecească Salamina, în timp ce Belgia se confruntă cu cel mai mare incendiu de vegetație din istorie. Cele două situații fac parte dintr-un nou val de incendii care afectează Europa, scrie The Guardian. Sunt mii de persoane evacuate în Greca, Germania și Franța, în timp ce pompierii spanioli luptă ca să salveze monumente istorice din calea flăcărilor.

Cei doi soți au murit în apropierea locuinței lor din zona de coastă Peristeria, a anunțat paza de coastă a Greciei. Peste 500 de persoane au primit ordin de evacuare.

În Spania, un militar a murit duminică în timp ce participa la operațiunile de stingere a unui incendiu de amploare din regiunea Aragon, au transmis autoritățile. Echipe de intervenție din Franța urmau să ajute la limitarea focului din nord-estul țării, care arde de o săptămână și amenință o mănăstire veche de aproximativ 1.000 de ani.

În Belgia, incendiul izbucnit vineri în High Fens, o întinsă rezervație naturală frecventată de excursioniști, devastase până duminică dimineață aproximativ 3.000 de hectare și se apropia de granița cu Germania.

Aproximativ 600 de locuitori ai comunelor Waimes și Bütgenbach, din provincia Liège, au primit sâmbătă ordin să-și părăsească locuințele. Turiștii au fost, de asemenea, sfătuiți să plece, după ce vântul și-a schimbat direcția, iar fumul s-a extins. Dintre persoanele care au respectat ordinul de evacuare, aproximativ 20 au rămas noaptea într-o sală de sport, în timp ce restul s-au refugiat la rude sau la prieteni.

Hervé Jamar, guvernatorul provinciei Liège, a declarat că peste 250 de pompieri și membri ai serviciilor de urgență participau la intervenție, printre aceștia numărându-se și pompieri veniți din Germania. Fermierii din zonă au contribuit, la rândul lor, la lupta împotriva incendiului, folosindu-și tractoarele pentru a transporta apă din lacul Robertville.

Sprijinul aerian, asigurat de două avioane de stingere a incendiilor trimise de Suedia și de patru elicoptere, două belgiene și două olandeze, este esențial din cauza reliefului dificil și a ecosistemului fragil al rezervației. Zona cuprinde păduri dese, turbării și pasarele din lemn construite deasupra solului, unde vehiculele grele ale pompierilor riscă să se blocheze.

Accesul publicului la lacul Bütgenbach a fost interzis duminică, pentru ca aeronavele să poată realimenta cu apă.

Autoritățile au precizat că situația rămânea dificilă, deși două dintre fronturile incendiului, îndreptate spre Jalhay și Monschau, fuseseră aduse sub control. Anunțul a fost făcut de ministrul belgian de interne, Bernard Quintin, după ce acesta a vizitat duminică după-amiază centrul de criză din Vottem.

"În această a treia zi de luptă împotriva incendiilor, toate resursele rămân mobilizate pe teren", a scris Quintin pe platforma X, mulțumindu-le tuturor celor implicați. "Putem conta și pe solidaritatea partenerilor noștri europeni. Le mulțumim tuturor celor care s-au mobilizat pentru a combate incendiile. Uniți, suntem mai puternici", a adăugat ministrul.

Incendiul, descris de oficiali drept cel mai mare din istoria modernă a Belgiei, a izbucnit într-o zonă care a fost grav afectată și în 1911 de incendii devastatoare, produse în timpul unei perioade de secetă.

În Portugalia, sute de pompieri luptau cu mai multe incendii

În apropiere de Dine, un sat situat lângă granița cu Spania, cinci pompieri au fost răniți după ce vehiculul lor a luat foc, potrivit presei locale. Alte incendii ardeau în apropierea frontierei spaniole, inclusiv în regiunile Boticas și Chaves.

Schimbările climatice provocate de activitatea umană intensifică fenomenele meteorologice extreme în întreaga lume, favorizând producerea mai frecventă a unor dezastre tot mai grave, de la valuri de căldură și inundații până la incendii de vegetație.

O mare parte a Europei traversează o nouă perioadă de căldură intensă, care creează condiții favorabile izbucnirii și extinderii incendiilor.

Vineri, un incendiu a cuprins mai multe locuințe dintr-o stațiune turistică din Croația, provocând moartea unei persoane, rănirea altor 40 și evacuarea a aproximativ 1.200 de oameni, potrivit autorităților. În același timp, Uniunea Europeană a avertizat că în numeroase zone de pe continent se înregistrează condiții cu un risc "extrem de ridicat" de incendiu.

Alte câteva sute de persoane au fost evacuate din localități aflate în vestul Germaniei și sud-vestul Franței. În Grecia, turiști rămași blocați au fost preluați de pe plajele amenințate de flăcări, iar în Spania armata a intervenit pentru salvarea unor monumente istorice.