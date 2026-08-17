„Suntem pe cont propriu”. Sinistrații din Indonezia acuză guvernul de lipsa ajutoarelor după cutremurul în care au murit 53 de oameni

Seismul de sâmbătă a ucis 53 de oameni, a rănit peste 100 și a lăsat 12.800 de sinistrați pe insula Flores, unde armata a început să transporte pe calea aerului 13 tone de provizii de urgență sursa foto: Hepta

Mii de oameni rămași fără adăpost după cutremurul de 7,7 grade care a lovit estul Indoneziei își petrec a doua noapte sub cerul liber, temându-se de replici și acuzând autoritățile că i-au lăsat fără ajutoare în timp ce națiunea sărbătorea Ziua Independenței. Seismul de sâmbătă a ucis 53 de oameni, a rănit peste 100 și a lăsat 12.800 de sinistrați pe insula Flores, unde armata a început să transporte pe calea aerului 13 tone de provizii de urgență, scrie Euronews.

Mii de oameni rămași fără adăpost în urma unui cutremur puternic din estul Indoneziei așteptau, luni, ajutoarele de care aveau mare nevoie, în timp ce își petreceau nopțile în școli, secții de poliție și clădiri guvernamentale, mulți dintre ei fiind nevoiți să rămână afară.

Cutremurul cu magnitudinea de 7,7 grade, produs sâmbătă dis-de-dimineață, a ucis 53 de oameni și a rănit peste 100. Autoritățile de intervenție au declarat că nu există raportări privind persoane dispărute.

Cu toate acestea, numărul persoanelor care nu s-au putut întoarce la locuințele lor crescuse până luni dimineață la 12.800, răspândite în mai multe orașe de pe insula Flores, a declarat pentru agenția de presă AFP Berton Suar Pelita Panjaitan, purtătorul de cuvânt al Agenției Naționale pentru Gestionarea Dezastrelor (BNPB).

Mulți locuitori din Flores au dormit afară pentru a doua noapte la rând, temându-se să se întoarcă acasă în timp ce sute de replici zguduiau zona.

„Casele noastre nu mai sunt locuibile, pentru că multe s-au prăbușit și sunt pline de crăpături, așa că nu mai putem intra înăuntru”, a declarat Junaidin, locuitor din Mbay, în fața cortului improvizat de el, în care dormeau vreo 30 de persoane. „Ne întoarcem acasă doar ca să luăm apă, haine, perne, și apoi... ne petrecem nopțile aici”.

Mulți locuitori din Flores au amintiri traumatizante despre un alt cutremur de 7,7 grade care a lovit insula în 1992, declanșând un tsunami și ucigând aproximativ 2.500 de oameni.

„Suntem pe cont propriu aici”, a spus Junaidin, care, ca mulți indonezieni, poartă un singur nume.

El și-a exprimat frustrarea față de o întârziere resimțită în sosirea ajutoarelor, în timp ce națiunea sărbătorea Ziua Independenței cu fast și ceremonii în capitala Jakarta.

„Cât despre ajutorul din partea guvernului, nu a existat niciunul; niciun cort, niciun medicament, nicio mâncare, nicio apă potabilă, nimic”, a spus Junaidin. „Vă rog să deschideți ochii, guvernanților. Suntem oamenii voștri, suntem parte din voi. Așa că, vă rog, aveți grijă de noi”.

„Am fugit fără nimic”

Forțele Aeriene Indoneziene au anunțat că aduc 13 tone de ajutoare de urgență, transportate pe calea aerului cu două avioane de transport Hercules și un Boeing.

De asemenea, desfășurau elicoptere pentru a duce provizii de urgență direct supraviețuitorilor din comunitățile izolate, l-a citat agenția de stat Antara pe comandantul Bazei Aeriene El Tari din Kupang.

Ajutoarele includeau alimente, haine, apă potabilă și echipamente medicale de urgență.

Armata a desfășurat personal pentru a sprijini distribuția în principalele centre.

Pentru localnici, proviziile nu pot ajunge destul de repede.

„Am fugit fără nimic. Doar cu hainele de pe noi. Suntem victime; trecem printr-un dezastru”, a declarat Siti Saudah Daso, locuitoare din Mbay și mamă a trei copii. „Au spus că ne vor da ceva, dar nu e nicio dovadă. Așa că, sincer, suntem un pic supărați, dezamăgiți”.

Salvatorii încă cercetau zona afectată în căutarea victimelor, a declarat pentru AFP, luni dimineață, Fathur Rahman, oficial în cadrul echipelor de căutare și salvare.

„Desfășurăm operațiuni pe uscat și din aer, cu elicoptere. Nu au existat raportări privind persoane dispărute, dar continuăm să cercetăm zona doar ca să fim siguri”, spune acesta.

Epicentrul cutremurului de mică adâncime s-a aflat chiar în largul coastei de nord a insulei Flores, au precizat autoritățile geologice.

Zonele afectate au puține clădiri înalte, dacă au vreuna.

Berton, purtătorul de cuvânt al agenției naționale pentru dezastre, a spus că cel puțin 914 case de pe insulă au fost grav avariate, iar alte câteva sute într-o măsură mai mică.

Zeci de clădiri publice, inclusiv unități de învățământ și de sănătate, precum și birouri guvernamentale, au fost, de asemenea, afectate.

Organizația neguvernamentală Save the Children a declarat că peste 8.000 de copii se confruntă cu „riscuri de siguranță și perturbări ale educației lor” în urma cutremurului.