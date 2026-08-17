„Un secret fusese, în sfârșit, împărtășit”. Povestea informării de urgență despre climă care i-a făcut pe experți să plângă

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Un scurt film de 50 de minute, în care cei mai buni oameni de știință din Marea Britanie prezintă, fără menajamente, faptele despre criza climatică, a fost deja proiectat de aproape 2.000 de ori în comunități, companii și instituții din întreaga țară – de la BBC până la cancelariile școlilor. Gândit să reproducă tonul solemn al informărilor despre COVID, „People's Emergency Briefing” i-a făcut pe experți să plângă, iar acum Germania și alte state europene își pregătesc propriile versiuni, scrie Euronews.

Îți mai amintești de informările despre COVID transmise la TV de guvernele din toată Europa în toiul crizei? În Marea Britanie, premierul și cei mai importanți oameni de știință stăteau în spatele pupitrelor și informau cu seriozitate națiunea despre numărul deceselor, despre cât de repede se răspândea COVID și despre cum ar trebui să ne comportăm ca să ne protejăm.

La vremea aceea, viața ni se învârtea în jurul a ceea ce ni se spunea în acele informări. Grupurile de chat erau inundate de discuții despre ce spuseseră experții și dacă asta avea să ne schimbe planurile de socializare sau decizia de a rămâne acasă.

În timpul uneia dintre acele transmisiuni, comunicatorul științific Simon Oldridge a avut o idee: cum ar fi să existe informări la televiziunea națională despre criza climatică?

Experți care „să pună faptele înapoi pe masă” – despre cum avansează schimbările climatice, cum afectează totul, de la aprovizionarea cu alimente până la sistemul de sănătate, și despre cum trebuie să reacționeze populația. Așa s-a născut Informarea Națională de Urgență (National Emergency Briefing – NEB).

„Un secret fusese, în sfârșit, împărtășit”

După ce și-au recrutat fratele să-l ajute, frații Oldridge au decis să lanseze campania cu o informare proprie: au pus la cale un plan prin care să aducă cei mai buni oameni de știință din Marea Britanie în fața politicienilor și a unor personalități influente din industrie și mediul de afaceri.

Experții urmau să prezinte faptele despre schimbările climatice și despre impactul lor actual și viitor asupra sistemelor care ne susțin viața: vremea, aprovizionarea cu alimente, sănătatea și securitatea națională. Apoi publicul avea să aibă ocazia să le pună întrebări.

Informările despre COVID au făcut națiunea să fie atentă și, în cea mai mare parte, să urmeze indicațiile. Cum ar fi dacă o informare despre efectele schimbărilor climatice ar putea duce la aceeași acțiune urgentă la scară națională?

„Momentul acela în care ne-am așezat cu toții în fața televizoarelor și am ascultat un expert – a fost un moment aparte, nu-i așa? Pentru că îți dai seama că majoritatea concetățenilor noștri respectă statul de drept, își prețuiesc comunitățile și vor să acționeze în beneficiul celorlalți”, povestește comunicatorul științific Nick Oldridge într-un apel video.

Ca să prindă exact același ton ca informările despre COVID, au decis că informarea trebuia „să arate, să pară și să sune ca și cum am fi guvernul”, explică Nick. Ideea a venit de la colaboratorii lui – foști directori de creație din industria publicității, faimoasă pentru duritatea ei.

„Ne-am prezentat în costume elegante, pe care nu le purtăm niciodată, și totul a fost gândit ca să atragă oamenii din industrie, oamenii din lumea afacerilor care merg pe pilot automat și cred «suntem de neînvins, nimic nu ne poate face rău cu adevărat»”, spune el.

Faptul că s-au purtat ca oamenii pe care voiau să-i atragă a funcționat. „Era doar pe bază de invitație și a devenit o nebunie. Primeam e-mailuri de genul «Bună, sunt consilierul științific-șef al guvernului, pot să vin?». Era ca și cum ai deține un club de noapte foarte cunoscut”.

Au ajuns la aproape 1.300 de persoane așezate în Westminster Central Hall, o sală istorică vizavi de Palatul Parlamentului – sediul puterii din Marea Britanie.

Experții aveau câte 10 minute fiecare ca să se adreseze mulțimii de la pupitru, arătând slide-uri și trecând prin fapte, unul câte unul. Era esențial ca toți cei din sală să audă direct de la acești experți, „fără filtrul presei”, spune Nick.

În ciuda faptului că publicul era format din oameni cu profiluri înalte și vieți încărcate, în sală s-a lăsat tăcerea în timp ce experții își susțineau prezentările. „Ceva s-a întâmplat în sala aceea. Chiar și oameni căliți din ONG-uri au ieșit spunând «am fost profund mișcat». Mulți au plâns. Era un sentiment profund – acea durere fiind stârnită și, în același timp, alinată, ca și cum un secret fusese în sfârșit împărtășit. Ca și cum priveau, în sfârșit, ceva care era martorizat de toată lumea, împreună. Era un sentiment uriaș, palpabil, de ușurare în sala aceea”.

Ce este Informarea de Urgență a Poporului?

Prezentările oamenilor de știință au fost filmate și arătate unei secțiuni transversale a populației și câtorva vedete, precum Jennifer Saunders. Reacțiile lor au fost și ele filmate – încă o idee a foștilor directori de publicitate, menită să facă filmul mai captivant. La final, au obținut un film de 50 de minute intitulat Informarea de Urgență a Poporului (People's Emergency Briefing). Acum, echipa NEB își dorește ca toată lumea de peste 16 ani, din toate păturile societății, să-l vadă.

„Am văzut filmul, dar nu am de gând să dezvălui detalii. Voi spune doar că oamenii de știință transmit faptele într-un mod ușor de înțeles. Vorbesc clar și pe înțelesul tuturor și nu îndulcesc lucrurile. Ce mi-a plăcut este că își încheie cu toții prezentările pe o notă care dă putere, explicând ce se poate face, chiar de acum, ca să evităm viitorul dezastruos spre care ne îndreptăm dacă vom continua așa cum o facem”, scrie reporterul Euronews.

După prezentări, experții au fost intervievați despre cum se simt în legătură cu toate faptele pe care le împărtășesc. Există un moment deosebit de emoționant în care unui om de știință i se umezesc ochii spunând că vrea să-i poată spune fiului său adolescent că a făcut tot ce i-a stat în putință ca să evite cele mai grave consecințe ale schimbărilor climatice.

Ce se întâmplă la o proiecție a Informării de Urgență a Poporului?

În spiritul răspândirii informațiilor din film în afara „bulei” profesioniștilor din domeniul climei sau a activiștilor, filmul este disponibil pentru oricine din Marea Britanie, care îl poate proiecta gratuit într-un spațiu din comunitatea locală.

„Trebuie neapărat să punem în mișcare efectul de multiplicare. Așa că prima solicitare la o proiecție este să încerci să recrutezi unul, două sau trei grupuri de oameni din acel public care să organizeze o altă proiecție. Ar putea fi la locul lor de muncă sau într-o altă parte a comunității”, spune Mike.

Până în prezent au avut loc 1.845 de proiecții, iar alte 1.089 urmează să aibă loc. Un tablou de bord interactiv arată unde sunt planificate proiecțiile.

Un sondaj academic completat de oameni după proiecții are rezultate preliminare pozitive: 58% spun că s-au simțit mai plini de speranță (față de 15% mai puțin), 88% mai bine informați, iar 87% mai motivați să acționeze.

Filmul nu este proiectat doar în căminele culturale sătești. Companii dintr-o gamă largă de industrii îl proiectează pentru angajații lor, inclusiv BBC. Organizatoarele grupului comunitar internațional Women's Institute plănuiesc proiecții. Un grup de profesori a folosit filmul pentru a crea un set de materiale didactice, cu planuri de a duce o versiune scurtată a filmului în fiecare cancelarie din Marea Britanie. A existat chiar și interes din interiorul guvernului britanic.

Alte națiuni din Europa se gândesc deja cum să organizeze propriile informări de urgență, cu oameni de știință și fapte relevante pentru țara lor. În Germania, ea se numește Nationaler Risiko Gipfel (Summitul Național al Riscurilor), iar organizatorii l-au asigurat pe renumitul om de știință în domeniul climei Johan Rockström ca unul dintre prezentatori.

Care este scopul Informării de Urgență a Poporului?

Cât despre ce își doresc Nick și echipa ca oamenii obișnuiți să facă după ce văd filmul, el spune că nu ține de ei să decidă.

„Nu există un singur lucru; depinde cu adevărat de unde se află fiecare în propriul parcurs. Nu ține de noi să spunem în mod prescriptiv care sunt soluțiile și, de fapt, unul dintre motivele pentru care avem în spate acest grup extrem de divers – ca WWF, National Trust și Biserica – este tocmai pentru că nu enumerăm politici, fiindcă politicile ar provoca imediat dezacorduri între ONG-uri și discuții contradictorii, iar nu aceasta este dezbaterea pe care ne-o dorim”, spune el.

Ceea ce vor să facă, în această epocă a dezinformării cu tentă politică, este să „echilibreze terenul de joc, să pună faptele înapoi pe masă, să vorbească foarte concret despre Marea Britanie și despre riscuri – nu doar despre știință – și despre termenele și impactul deplin asupra întregii societăți”.

Împuternicirea oamenilor să acționeze este o parte esențială a campaniei. La proiecții, publicul primește pliante cu idei de organizații de campanie la care s-ar putea alătura sau cărora le-ar putea dona, printre care Climate Majority Project, WWF și Friends of the Earth.

„Încercăm să conectăm oamenii la ideea că schimbarea vine de la noi toți și, pentru că abordarea noastră implică întreaga societate, ei se pot implica în oricare dintre aceste componente, în comunitățile lor”, adaugă acesta.