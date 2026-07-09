„Moscova. Octombrie. 1,2 milioane de recruți”. Îngrijorare în Rusia legată de o nouă mobilizare, după pierderile din războiul ucrainean

Centru de recrutare în armata rusă, în regiunea Moscovei. Foto: Profimedia Images

Bloggerii militari ruși avertizează asupra unei noi mobilizări militare, o decizie pe care Kremlinul urmează să o ia după alegerile parlamentare din septembrie pentru Duma de Stat, informează The Moscow Times.

„Moscova. Octombrie, 1,2 milioane de oameni (recruți - n.r.)”, se arată într-un mesaj publicat pe 1 iulie de bloggerul militar rus Vladimir Romanov, cunosciut în spațiul online rusesc sub pseudonimul „Romanov Light”.

Un alt blogger rus, citat de The Moscow Times, notează că mobilizarea în armata lui Putin „nu este o chestiune de dacă, ci de când” și leagă această posibilitate de „dinamica nefavorabilă a ostilităților”.

„Pariul pe stimularea înrolării voluntare, pe bază de contract, nu răspunde obiectiv nevoilor frontului din mai multe motive – de la raportul pierderilor până la necesitatea de a păstra mai mult personal decât cel disponibil”, notează un alt blogger militar rus („Fantoma Novorossiei”) pe canalul Telegram.

Conform estimărilor Centrului pentru Studii Internaționale Strategice (CSIS), în primele 6 luni ale lui 2026, rușii au recrutat 27.000 de militari pe lună, în condițiile în care pierderile pe fron au ajuns la 30.000 - 34.000 de militari pe lună.

„Inamicul compensează dezavantajul numeric în privința numărului de trupe, cu ajutorul tacticilor asimetrice ale loviturilor cu rază lungă de acțiune, folosind UAV-uri (drone), cu soluții tehnologice pe care Rusia încă le deține. Acest lucru afectează logistica și infrastructura critică nu doar în zona frontului, ci și în interiorul țării. În consecință, este dictată și necesitatea de a multiplica resursele umane pentru organizarea unui sistem fundamental nou de apărare antiaeriană," scrie Fantoma Novorossiei.

Sursele citate arată că, până acum, Kremlinul ar fi purtat discuții cu conducerea țărilor vecine, inclusiv Kazahstan și Azerbaidjan, pentru a preveni un exod în masă de recruți, așa cum s-a întâmplat în timpul mobilizării parțiale decretate de Putin în 2022. Oficial, granițele vor rămâne deschise, dar va deveni de facto imposibil să părăsească Rusia din cauza „problemelor tehnice”, "controlului sporit" și altor măsuri care vor fi adoptate tacit în statele vecine.

Expertul Ruslan Leviev se îndoiește că Vladimir Putin va anunța totuși o mobilizare la scară largă, deoarece aceasta va necesita resurse financiare semnificative pentru formarea noilor unități, precum și pentru echipamentul și antrenamentul acestora.

În plus, Leviev consideră că o nouă mobilizare nu va duce fundamental la „dezghețarea” liniei frontului, care practic a devenit static, de câțiva ani. „Războiul s-a schimbat semnificativ anul acesta”, a spus Leviev. „Pentru a doua lună consecutiv, Ucraina se află în fața Rusiei la loviturile cu drone pe distanțe mari, iar țintele atacurilor sunt facilitățile militare și rafinăriile de petrol.