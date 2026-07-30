Elita roboticii mondiale, la București. 32 de echipe din România şi alte 8 internaţionale concurează la Bucharest Twin Cup

Elita roboticii mondiale, la București. 32 de echipe din România şi alte 8 internaţionale concurează la Bucharest Twin Cup

Între 31 iulie și 2 august 2026, Bucharest Twin Cup (BTC) revine cu a patra sa ediție, reconfirmându-și poziția de cea mai mare competiție internațională invitațională de robotică de liceeni din Europa. Ediția din acest an va aduce laolaltă 40 de echipe de elită, care vor concura în 20 de alianțe strategice: 32 de echipe din 15 orașe din toată România, alături de 8 echipe internaționale din Statele Unite ale Americii, Regatul Unit, Țările de Jos, Lituania și Germania.

Echipele românești vin din toate colțurile țării – de la Timișoara, cu cea mai numeroasă delegație (6 echipe), până la orașe precum Curtea de Argeș, Câmpulung sau Alba Iulia, confirmând amploarea națională a competiției.

Competiția va avea loc la Universitatea Româno-Americană din București, un spațiu modern care va găzdui, timp de trei zile, cel mai important spectacol tehnologic dedicat liceenilor pasionați de știință, inginerie și inovație. Bucharest Twin Cup nu este doar un concurs. Este locul unde viitorul se construiește în timp real. În ultimii trei ani, BTC a fost scena pe care s-au stabilit recorduri mondiale în cadrul jocului de sezon FIRST Tech Challenge, ceea ce confirmă nivelul înalt de performanță și creativitate al echipelor participante.

"Bucharest Twin Cup este mai mult decât o competiție, este un incubator de idei, un loc în care tinerii își testează limitele, învață din colaborări internaționale și creează proiecte cu impact real. Ediția din 2026 promite să ridice ștacheta și mai sus", au declarat organizatorii competiției.

Evenimentul este deschis publicului larg, iar accesul este gratuit. Vă invităm să descoperiți ce înseamnă robotica la un nivel înalt, prin meciuri intense, demonstrații tehnice spectaculoase și momente de suspans – merită să veniți să vedeți cu ochii voștri viitorul roboticii. Totodată, invităm mass-media să acopere acest eveniment unic în peisajul educațional și tehnologic din România: reportaje live, interviuri cu participanți internaționali și imagini spectaculoase cu roboți în acțiune vor fi la dispoziția jurnaliștilor prezenți.

Ediția din acest an este susținută de: ROEL, Universitatea Româno-Americană, goBILDA, AndyMark, PLEX, Nație prin Educație, Metalu Greu, IntegralEdu, Premier Catering și REV Robotics. Companiile și organizațiile care doresc să susțină educația STEM sunt invitate să se alăture Bucharest Twin Cup în calitate de parteneri sau sponsori, cu vizibilitate atât la locul evenimentului, cât și în materialele de promovare, pe rețelele sociale și în comunitățile de robotică și tehnologie din țară și din străinătate. BTC oferă o platformă unică de vizibilitate și impact, într-un context autentic de performanță, inovație și colaborare internațională.

Bucharest Twin Cup este organizat pentru al patrulea an consecutiv de o echipă tânără, cu experiență vastă în domeniul FIRST Tech Challenge. Formatul competiției, bazat pe alianțe, încurajează nu doar competiția, ci și colaborarea între echipe, punând accent pe valori precum fair play, gândire strategică și excelență tehnologică.

Pentru mai multe informații sau programul complet al competiției, vizitați bucharesttwincup.com.