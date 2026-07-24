Panică la Moscova din cauza atacurilor ucrainene. ISW: Kremlinul s-ar pregăti de o nouă mobilizare și de activarea legii marțiale

Colaj imagini cu diverse atacuri ucrainene în interiorul Rusiei: Profimedia Images

Autoritățile ruse creează cadrul juridic și organizatoric necesar pentru o eventuală nouă mobilizare și pentru introducerea legii marțiale, pregătindu-se totodată pentru posibile tulburări în masă, potrivit unei analize a Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), citat de Moscow Times, joi.

Analiștii atrag atenția că Duma de Stat a adoptat o lege care le permite persoanelor cu condamnări încă neradiate, inclusiv celor condamnate pentru trafic de droguri și participare la grupări de criminalitate organizată, să încheie contracte cu ministerul apărării în timpul unei mobilizări oficiale.

Ministrul adjunct al apărării, Viktor Goremikin, a afirmat că măsura va extinde numărul persoanelor eligibile pentru serviciul militar și va simplifica recrutarea pentru războiul din Ucraina.

În paralel, Rosgvardia a pregătit modificări ale normelor de protecție civilă, incluzând măsuri pentru apărarea populației împotriva „pericolelor” apărute în timpul mobilizării, al legii marțiale și al războiului. Modificările extind și atribuțiile privind evacuarea militarilor.

Potrivit ISW, aceste măsuri indică o pregătire sistematică a Kremlinului pentru o posibilă mobilizare, care rămâne extrem de nepopulară în societatea rusă.

În noiembrie 2025, Vladimir Putin a promulgat o lege care permite trimiterea rezerviștilor în zona de luptă fără declararea mobilizării. Analiștii consideră că Kremlinul ar putea folosi acest mecanism pentru organizarea treptată a unor recrutări parțiale.

Decizia finală depinde în continuare de Putin și de evaluarea pe care acesta o face asupra situației de pe front și a climatului politic intern. ISW precizează că, deocamdată, nu se poate spune dacă Putin va decide o nouă mobilizare în viitorul apropiat și nici ce formă ar putea lua aceasta.

Discuțiile despre o nouă mobilizare s-au intensificat pe fondul pierderilor tot mai mari ale armatei ruse. Potrivit estimărilor serviciilor occidentale de informații, până la jumătatea anului 2026, pierderile totale ale trupelor ruse au ajuns la 1,4 milioane de morți și răniți, iar ritmul recrutării de militari pe bază de contract nu mai compensează pierderile.

Oficiali europeni nu exclud, între timp, anunțarea unei mobilizări după alegerile din septembrie pentru Duma de Stat, în cazul în care nivelul ridicat al pierderilor se va menține.

Canalele Z indică luna octombrie drept posibil moment al mobilizării și estimează că ar putea fi recrutați până la 1,2 milioane de oameni. Ministerul apărării rus a început, la rândul său, să pregătească poligoanele pentru primirea noilor recruți.

Surse Reuters apropiate Kremlinului afirmă că Putin se pregătește pentru o nouă escaladare a războiului împotriva Ucrainei.

Rusia, pusă la zid de atacurile ucrainene cu drone

Disperarea de la Kremlin a crescut tot mai mult în condițiile în care operațiunile cu drone ale ucrainenilor în profunzimea teritoriului Rusiei pun o presiune tot mai mare pe populația țării și au adus practic războiul la ușa rușilor de rând.

Cel mai recent, o serie de atacuri ucrainene asupra depozitelor celui mai mare comerciant online din Rusia a mistuit stocuri în valoare de sute de milioane de dolari și a stârnit un val de furie pe internet în rândul micilor antreprenori ruși, deja afectați de război.

În weekend, drone ucrainene au lovit centrele de distribuție Wildberries din Elektrostal, regiunea Moscova, și Kotovsk, regiunea Tambov. Un al doilea val de atacuri, lansat miercuri dimineață, a vizat depozite logistice din regiunile Krasnodar și Stavropol. Presa de stat din regiunea Voronej, în sud-vestul Rusiei, a relatat, de asemenea, că un atac cu dronă a dus la închiderea unui depozit Wildberries în noaptea de miercuri spre joi.

Atacurile asupra Wildberries, echivalentul rusesc al gigantului american Amazon, au adus și mai aproape de casele rușilor războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, perturbând viețile și mijloacele de trai ale oamenilor obișnuiți. Ele intensifică, totodată, campania economică a Ucrainei, în cadrul căreia valuri succesive de atacuri cu drone cu rază lungă de acțiune asupra rafinăriilor au provocat cozi lungi la benzinării în întreaga Rusie.

Atacurile au făcut și victime. Potrivit autorităților regionale, șapte persoane au murit la Kotovsk și una la Elektrostal. Cel puțin o persoană a fost ucisă în cele mai recente atacuri din sudul Rusiei, potrivit guvernatorului regiunii Krasnodar.

Ucraina a recunoscut că a atacat depozitele Wildberries și a afirmat că acestea reprezintă ținte militare legitime deoarece aprovizionează trupele ruse aflate pe front în Ucraina. Într-o declarație făcută sâmbătă, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a spus, fără să numească Wildberries, că au fost lovite „obiective logistice importante” și că depozitele respective erau folosite „pentru furnizarea unor componente sancționate destinate producției de drone și a echipamentelor de navigație”.

Regimul rus neagă că Wildberries aprovizionează armata rusă. O căutare după expresia „echipamente militare” pe site-ul Wildberries a afișat peste 78.000 de produse, printre care veste antiglonț, truse de prim ajutor și rații alimentare. Site-ul comercializează și echipamente pentru drone, inclusiv ochelari FPV și componente care pot fi folosite pe câmpul de luptă.

Kremlinul a recunoscut, însă, pagubele economice provocate de atacuri. Întrebat, miercuri, despre posibile măsuri de sprijinire a companiilor afectate, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat despre Wildberries că „situația este într-adevăr dificilă, având în vedere pierderile suferite atât de companie, cât și de întreprinderile mici și mijlocii”.

Pierderi de miliarde de dolari pentru ruși

Impactul economic al atacurilor nu este încă limpede. Ediția rusă a revistei Forbes a citat estimări preliminare potrivit cărora Wildberries ar fi pierdut până la 9% din spațiile sale de depozitare, iar refacerea acestei capacități ar putea costa compania până la 33 de miliarde de ruble, echivalentul a 421 de milioane de dolari. Pierderile suferite de comercianții care își depozitau mărfurile acolo ar putea ajunge la cel puțin 150 de miliarde de ruble, aproximativ 1,9 miliarde de dolari. Kommersant a estimat că atacurile cu drone au afectat în total aproximativ 10% din capacitatea logistică a companiei.

Antreprenorii ruși care folosesc Wildberries pentru distribuirea produselor și-au exprimat pe rețelele sociale nemulțumirea față de atacuri și au descris efectele devastatoare asupra afacerilor lor.

„Aproximativ 40% din afacerea noastră s-a făcut scrum”, a scris pe Threads un comerciant din industria modei.

„Desigur, în comparație cu viețile omenești, sunt doar bani. Cel mai important este că noi și cei dragi suntem teferi. Nu mai depozitaserăm niciodată un volum atât de mare de produse în depozitele Wildberries. Din cauza noilor cerințe, am fost însă nevoiți să mutăm urgent stocurile din propriul depozit, să le reambalăm și să le trimitem către Wildberries”.

Într-o altă înregistrare devenită virală pe conturi ucrainene, o comerciantă rusă ale cărei produse se aflau în depozitele Wildberries din regiunile Krasnodar și Stavropol spunea: „Vreau doar să se termine această OMS”, folosind abrevierea pentru „operațiunea militară specială”, termenul ridicol pe care Kremlinul încă îl folosește pentru a se referi la invazia sa sângeroasă în Ucraina.

Mai mulți comercianți ruși s-au plâns că Wildberries și-a modificat recent condițiile de utilizare, precizând că nu își asumă răspunderea pentru pagubele provocate de atacurile cu drone.

Într-un interviu publicat de cotidianul economic RBC, fondatoarea Wildberries, Tatiana Kim, a afirmat că societatea sa discută cu autoritățile ruse despre posibile măsuri fiscale și alte forme de sprijin pentru comercianții afectați.

„Astăzi am discutat cu una dintre autorități, mai exact cu Serviciul Federal Fiscal, despre posibilitatea elaborării unor măsuri care să reducă povara fiscală a antreprenorilor afectați”, a declarat ea. „Nu este vorba despre anularea completă a taxelor, ci despre posibilitatea acordării unor amânări sau a unor măsuri similare”.

Comentatorii ucraineni au afirmat, în schimb, că plângerile comercianților Wildberries ignoră imaginea de ansamblu: rușii trec cu vederea faptul că Moscova a declanșat războiul, ceea ce a dus în cele din urmă la campania ucraineană de atacuri în profunzimea teritoriului rus.

Katerina Bohuslavska, care publică pe Twitter sub numele „Kate from Kharkiv”, a scris: „Încă un val de înregistrări cu ruși care deplâng «șocul» și «nedreptatea» atacurilor asupra unui depozit Wildberries. Nu le trece prin minte cât de nedrept a fost pentru noi, care ne vedeam de viețile noastre, fără să deranjăm pe nimeni, în propria țară și în propriile case, până când rachetele lor au început să ne sfâșie orașele într-o dimineață rece de iarnă”.

Anton Gherașcenko, influent comentator ucrainean pe rețelele sociale și fost oficial, a afirmat că rușii ar trebui să îl considere responsabil pe dictatorul Vladimir Putin.

„Rușii au aflat că țara lor poartă un război. Următorul pas este să înțeleagă cine este responsabil pentru toate pagubele provocate Rusiei: Putin”, a scris el pe Twitter.

„Wildberries nu mai este doar un magazin online de haine și produse pentru casă. Acolo se vând arme, veste antiglonț, drone, componente pentru drone și fibră optică folosită la drone. Toate aceste produse sunt utilizate în războiul împotriva Ucrainei și contribuie la uciderea ucrainenilor. De aceea asemenea obiective reprezintă ținte militare legitime pentru Forțele Armate ale Ucrainei”.

Zelenski spune că anturajul lui Putin își pierde răbdarea

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a spus, miercuri, că Vladimir Putin este din ce în ce mai învinuit de consilierii săi, pentru pierderile tot mai mari suferite de Rusia în Ucraina. „Putin este singurul responsabil pentru pierderile pe care rușii continuă să le sufere. Anturajul său înțelege acest lucru, ne transmite acest mesaj nouă și partenerilor noștri”, a scris Zelenski, pe Twitter.

Președintele ucrainean a spus că încrederea sporită a Ucrainei pe câmpul de luptă „creează o nouă atmosferă” în jurul dictatorului rus, aliații pierzându-și încrederea în capacitatea lui Putin de a continua acest conflict care durează de patru ani.

„Situația de pe front, împreună cu sancțiunile noastre de lungă durată și atacurile de rază medie, creează o nouă atmosferă în jurul lui Putin. O atmosferă extrem de toxică. El este singurul motiv pentru care acest război a început și nu s-a încheiat încă. Putin este singurul responsabil pentru pierderile pe care rușii continuă să le sufere. Anturajul său înțelege acest lucru, ne transmite acest mesaj atât nouă, cât și partenerilor noștri. Și societatea rusă începe să simtă acest lucru din ce în ce mai mult. Avem nevoie de decizii care să aducă pacea”, a scris el, în descrierea unui videoclip.