Zelenski spune că anturajul lui Putin își pierde răbdarea: „Este o nouă atmosferă în jurul lui. O atmosferă extrem de toxică”

Președintele Rusiei, Vladimir Putin. Foto: Hepta

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a spus miercuri că Vladimir Putin este din ce în ce mai învinuit de consilierii săi, pentru pierderile tot mai mari suferite de Rusia în Ucraina. „Putin este singurul responsabil pentru pierderile pe care rușii continuă să le sufere. Anturajul său înțelege acest lucru, ne transmite acest mesaj nouă și partenerilor noștri”, a scris Zelenski, pe X.

Președintele ucrainean a transmis că încrederea sporită a Ucrainei pe câmpul de luptă „creează o nouă atmosferă” în jurul omologului său rus, aliații pierzându-și încrederea în capacitatea lui Putin de a continua acest conflict care durează de patru ani.

„Situația de pe front, împreună cu sancțiunile noastre de lungă durată și atacurile de rază medie, creează o nouă atmosferă în jurul lui Putin. O atmosferă extrem de toxică. El este singurul motiv pentru care acest război a început și nu s-a încheiat încă. Putin este singurul responsabil pentru pierderile pe care rușii continuă să le sufere. Anturajul său înțelege acest lucru, ne transmite acest mesaj atât nouă, cât și partenerilor noștri. Și societatea rusă începe să simtă acest lucru din ce în ce mai mult. Avem nevoie de decizii care să aducă pacea”, a scris el, în descrierea unui videoclip.

The situation on the front, together with our long-range sanctions and mid-range strikes, is creating a new atmosphere around Putin. A very toxic atmosphere. He alone is the reason this war began and hasn't ended. Putin alone is responsible for the losses Russians continue to… pic.twitter.com/AmKq0PzFtp — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 22, 2026

În videoclip, printre altele, Zelenski afirmă și faptul că Ambasadorul SUA la NATO, Matt Whitaker, a fost la Kiev, unde cei doi au discutat despre rachetele Patriot.

„Astăzi au fost la Kiev ambasadorul SUA la NATO, Matt Whitaker, împreună cu comandantul misiunii speciale NATO de asistență în domeniul securității și pregătirii pentru Ucraina, generalul-locotenent Bazart. A fost o întâlnire bună. Am discutat despre rachetele Patriot de care noi, Ucraina, avem nevoie pentru a apăra viețile oamenilor noștri. Nu poate exista un deficit de rachete antibalistice, așa cum se întâmplă în aceste luni; este foarte dificil. Este important ca partenerii să ne ajute.

Tocmai despre asta am discutat astăzi cu reprezentanții VITA. Licențe, rachete – avem nevoie de toate acestea. Vă rog, trebuie mai repede și mai mult, ca să fiu sincer. Am vorbit despre acordul privind dronele cu America, pe care echipele noastre îl analizează în prezent. Cu siguranță, aceasta va fi o nouă etapă a cooperării cu America”, a spus Zelenski în videoclipul publicat miercuri.