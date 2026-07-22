Ucraina a lovit din nou depozite ale "Amazonului rusesc" şi au izbucnit incendii de proporţii. Crimeea, în blackout după bombardamente

Depozitul Wildberries, echivalentul rus al Amazon, din Krasnodar (imaginea alăturată) și cel Nevinnomîssk, atacate de Ucraina. Sursa foto: Profimedia Images

Forţele armate ucrainene au lansat mai multe atacuri cu drone în noaptea de marţi spre miercuri în orașe din sudul Rusiei. Iar la două depozite mari ale "Amazonului rusesc" au izbucnit incendii de proporţii, relatează The Kyiv Independent şi Ukrainska Pravda. În urma acestor bombardamente, opt oameni au fost răniţi, au anunţat autoritățile locale. Au avut loc atacuri și în Crimeea ocupată, iar pe întreaga peninsulă au fost raportate pene de curent, potrivit canalelor de monitorizare.

Ucraina a lovit două depozite ale "Amazonului rusesc", unde au izbucnit incendii puternice

A fost o noapte de foc în Rusia, după ce drone ucrainene au lovit din nou depozite aparținând gigantului de comerț on-line Wildberries din Rusia, noaptea trecută. În urma acestor atacuri, opt persoane au fost rănite, au indicat autoritățile locale, după ce atacurile de sâmbătă cu drone au ucis opt angajați, au declanșat incendii și au perturbat operațiunile companiei, transmit AFP și Reuters, conform Agerpres

Tatiana Kim, președinte-director general la Wildberries, a declarat că centrele logistice din orașele Krasnodar și Nevinnomîssk, din sudul țării, au fost evacuate.

"Un complex de antrepozite a luat foc în urma unui atac cu drone la periferia Nevinnomîssk", a scris Vladimir Vladimirov, guvernatorul regiunii Stravropol (sud), într-un mesaj pe platforma publică rusă Max.

Oficialul a mai precizat că, în urma bombardamentului, cinci persoane au primit îngrijiri medicale.

Cartierul general operațional al regiunii Krasnodar a indicat, la rândul său, că alte trei persoane au fost rănite când resturi de drone au căzut pe depozit.

Crimeea, în blackout după bombardamentele Ucrainei

Două stații electrice din orașul ocupat Masandra și din orașul vecin Ialta au fost lovite de drone ucrainene, provocând o pană de curent, s-a menţionat pe canalul de monitorizare de pe Telegram Supernova Plus, au mai scris jurnaliştii de la The Kyiv Independent.

Întreruperi ale alimentării cu energie electrică au fost raportate și în orașul ocupat Alușta, din sudul Crimeei, după un atac al forțelor ucrainene, potrivit canalului de monitorizare Exilenova Plus.

Aceste atacuri cu drone sunt cele mai recente de când Ucraina a lovit sâmbătă două importante centre logistice ale Wildberries, omorând opt angajați din echipa de noapte și provocând incendii care au distrus, practic, instalațiile respective.

La mai bine de patru ani de la începerea ofensivei ruse în Ucraina, atacurile s-au intensificat în ultimele luni de ambele părți ale frontului, provocând un număr tot mai mare de victime civile, notează AFP.