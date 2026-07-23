Încă o mare rafinărie din Rusia e în flăcări. Complexul atacat cu drone ucrainene procesa 600.000 de tone de țiței pe an

2 minute de citit Publicat la 09:03 23 Iul 2026 Modificat la 09:03 23 Iul 2026

Kievul consideră instalațiile petroliere drept ținte militare valide. FOTO: Captură video / X

Armata ucraineană a lansat atacuri cu drone asupra mai multor regiuni rusești în noaptea de 23 iulie, lovind ținte în mai multe orașe, au relatat canalele media rusești Telegram, potrivit kyivindependent.com.

Un incendiu puternic a fost observat provenind de la rafinăria NS-Oil din Novospasskoye din regiunea Ulyanovsk a Rusiei, în urma unui presupus atac cu drone ucrainene.

Rafinăria, situată la aproximativ 650 de kilometri de granița dintre Rusia și Ucraina, produce în principal produse petroliere, cu o capacitate de producție de 600.000 de tone de țiței pe an.

În alte părți ale Rusiei, un fum negru gros a fost observat ridicându-se deasupra orașului Tuymazy din Republica Bashkortostan, în urma unui presupus atac asupra unei stații de pompare a petrolului din comunitate.

Kievul consideră instalațiile petroliere drept ținte militare valide, deoarece siturile energetice furnizează combustibil și finanțare pentru mașina de război a Kremlinului.

Ucraina continuă să atace infrastructura petrolieră a Rusiei

Atacurile Ucrainei asupra infrastructurii petroliere au pus presiune asupra Kremlinului, agravând o criză internă de aprovizionare cu combustibil, care a cauzat deja interdicții de export, creșteri de prețuri și restricții de vânzare în toată Rusia. Locuitorii din diferite regiuni rusești continuă să raporteze timpi de așteptare de ore întregi la benzinării.

Ukrainian attack drones successfully struck Russia's Novospasskoye oil refinery overnight, setting the process unit ablaze. pic.twitter.com/C4iyAK0p1w — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 23, 2026

Mai devreme în noapte, orașul rus Voronej a fost, de asemenea, vizat de un atac masiv cu drone ucrainene în noaptea de 23 iulie.

Ținta părea a fi un alt centru logistic care deservește Wildberries, cel mai mare retailer online din Rusia. Fotografiile și videoclipurile postate pe rețelele de socializare par să arate o explozie puternică deasupra cerului orașului. Un incendiu mare a fost observat ulterior în zona centrului logistic Wildberries.

Mai devreme, pe 22 iulie, depozitele Wildberries din Voronej au anunțat că nu vor mai funcționa noaptea. Anunțul a urmat unei serii de atacuri ucrainene asupra instalațiilor Wildberries în ultima săptămână.

În noaptea precedentă, Ucraina a incendiat mai multe depozite logistice din Rusia pe 22 iulie. Două depozite Wildberries din sudul Rusiei, unul în Krasnodar și unul în regiunea Stavropol, au fost cuprinse de flăcări după ce au fost lovite de drone ucrainene, potrivit oficialilor locali și canalelor de monitorizare.

? Ukraine struck a small oil refinery in Novospasskoye, Ulyanovsk region, overnight. pic.twitter.com/csOhOt0QvU — ZMiST (@ZMiST_Ua) July 23, 2026

Rețeaua Wildberries a fost vizată de atacuri

Fondatoarea Wildberries, Tatyana Kim, a confirmat ulterior că centrele sale logistice din ambele locații au fost atacate și a declarat că operațiunile depozitelor au fost suspendate.

Ucraina a atacat instalațiile Wildberries din regiunile Moscova și Tambov din Rusia în atacuri cu drone la scară largă în noaptea de 18 iulie. Oficialii ruși au raportat că nouă persoane au fost ucise și peste 60 rănite în urma atacurilor.

Atacurile au provocat probabil și costuri economice mari, analiștii media estimând pagube de peste 100 de miliarde de ruble (aproximativ 1,2 miliarde de dolari).

În urma loviturilor din 18 iulie, președintele Volodimir Zelenski a declarat că centrele logistice sprijină armata rusă.

„Acestea sunt facilități logistice rusești, în special depozite folosite pentru a furniza materiale de război: echipamente de navigație, componente pentru producția de drone și alte provizii pentru armata rusă”, a spus el în discursul său de seară.

Wildberries listează o varietate de echipamente militare disponibile pentru achiziționare pe site-ul său web, inclusiv componente pentru drone și vestă antiglonț.

Wildberries, împreună cu fondatoarea Kim (cea mai bogată femeie din Rusia), au fost supuse unor sancțiuni internaționale și restricții comerciale din cauza războiului total al Rusiei împotriva Ucrainei. Când a impus sancțiuni împotriva companiei în 2022, Polonia a menționat că Wildberries era „cel mai mare contribuabil din Federația Rusă”.