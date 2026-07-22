Marile televiziuni din Rusia au ignorat complet atacurile ucrainene asupra „Amazonului rusesc”, după un ordin al Kremlinului

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Principalele televiziuni din Rusia au ignorat atacurile cu drone asupra depozitelor Wildberries din Krasnodar și Nevinnomissk, în urma cărora o persoană a murit, iar alte 14 au fost rănite, a relatat varianta în limba rusă a site-ului BBC.

Pervîi Kanal, Rossia 1 și NTV nu au menționat deloc incidentele. În schimb, telespectatorilor le-au fost prezentate noile bombardamente rusești asupra Ucrainei, despre care prezentatorii au afirmat că reprezintă un răspuns la „atacurile teroriste ale regimului de la Kiev (felul în care dictatura putinistă se referă la guvernul ales democratic al Ucrainei - n. red.) asupra infrastructurii civile din Rusia”.

Singura relatare scurtă despre noile atacuri ale Forțelor Armate ale Ucrainei asupra centrelor logistice Wildberries a fost difuzată de Rossia24. Restul materialului a fost consacrat despăgubirilor acordate victimelor atacurilor anterioare asupra depozitelor companiei din Elektrostal și Kotovsk, precum și poveștii a doi angajați care și-au salvat colegii în timpul atacurilor cu drone.

Drone ucrainene au atacat centrele logistice Wildberries din Krasnodar și Nevinnomissk în noaptea de 21 spre 22 iulie. La primul depozit, o angajată a murit, iar alte nouă persoane au fost rănite. La cel de-al doilea, cinci persoane au fost rănite. Ambele atacuri au provocat incendii puternice.

Rospotrebnadzor, autoritatea rusă pentru protecția consumatorilor, le-a recomandat locuitorilor din Krasnodar să iasă mai rar din case și să poarte măști de protecție. Comandamentul operativ regional a publicat dimineața o înregistrare cu depozitul în flăcări, în care se vedeau focul, norii groși de fum negru și polițiști purtând măști medicale, însă a șters imaginile după o jumătate de oră.

Anterior, pe 18 iulie, drone ucrainene atacaseră centrele logistice Wildberries din Elektrostal, în regiunea Moscova, și Kotovsk, în regiunea Tambov. La primul depozit, un angajat a murit, iar peste 50 de persoane au fost rănite. La Kotovsk au murit șapte persoane, iar alte 24 au fost rănite.

Surse ale publicației Verstka din presa apropiată Kremlinului au afirmat, anterior, că Putin le-a interzis organizațiilor media aflate sub controlul său să prezinte urmările atacurilor ucrainene asupra Rusiei.

Potrivit surselor, ordinul a fost transmis în a doua jumătate a lunii iunie, după ce Kremlinul s-a arătat nemulțumit că obiectivele lovite de drone erau prezentate pe larg, „din toate unghiurile și pentru toate gusturile”.