O profesoară din Germania a fost în concediu medical 16 ani, dar a primit tot salariul. Acum, a contestat decizia de pensionare

2 minute de citit Publicat la 17:41 25 Iul 2026 Modificat la 17:41 25 Iul 2026

Cazul a declanșat o dezbatere la nivel național privind controalele aplicate funcționarilor publici aflați în concediu medical pe termen lung. Foto: Getty Images

O profesoară din Germania s-a aflat în concediu medical, plătit integral, încă din 2009. Acum, 16 ani mai târziu, la vârsta de 62 de ani, ar trebui să intre la pensie, dar a contestat decizia în instanță. Femeia este supărată că dacă intră la pensie îi va scădea venitul. În paralel, autoritățile au deschis o anchetă pentru fraudă, relatează Euronews.

Timp de mai mulți ani cazul unei profesoare din landul german Renania de Nord-Westfalia a șocat opinia publică din Germania.

Aflată în concediu medical din 2009, profesoara a continuat să-și încaseze salariul integral în tot acest timp. Acum, ea a dat în judecată decizia de pensionare deoarece asta ar însemna că va primi doar pensia pe viitor, care este mai mică decât salariul.

Profesoara a invocat o afecțiune psihologică

Cel mai recent, profesoara a fost angajată la un liceu vocațional din Wesel. Potrivit WDR și Der Spiegel, ea a prezentat mai multe certificate medicale de-a lungul anilor care arătau că suferă de o afecțiune psihologică.

Inițial, autoritățile nu au contestat documentele prezentat de ea și nu au dispus efectuarea unei expertize medicale. Însă anul acesta, un medic din cadrul sistemului de sănătate publică a concluzionat că revenirea profesoarei la catedră în următoarele șase luni nu este posibilă.

În aceste condiții, la sfârșitul lunii mai, guvernul districtual din Düsseldorf a dispus pensionarea ei. Profesoara a atacat decizia la Tribunalul Administrativ din Düsseldorf.

Până la pronunțarea unei decizii, ea va continua să încaseze plăți echivalente cu pensia care i se datorează. Potrivit autorităților districtuale, diferența dintre această sumă și salariul pe care l-ar fi primit este reținută în prezent.

Dacă profesoara va câștiga procesul, aceste sume îi vor fi plătite retroactiv.

Suspiciuni de fraudă

În paralel, cazul a atras și atenția procurorilor. Parchetul din Duisburg a deschis o anchetă pentru suspiciuni de fraudă.

Există suspiciunea că profesoara a pretins, cel puțin pentru o perioadă, în mod fals că nu putea munci din motive de sănătate și că, în timpul concediului medical, a lucrat ca terapeut naturist.

În luna martie, anchetatorii i-au percheziționat locuința și au ridicat documente și dispozitive de stocare digitale. Potrivit Der Spiegel, au fost găsite probe potențial relevante, aflate în prezent în analiză.

Ancheta vizează o perioadă de doar patru ani din cei 16, întrucât eventualele fapte mai vechi s-ar putea fi prescris.

Totodată, au fost deschise proceduri disciplinare atât împotriva profesoarei, cât și împotriva unui angajat al guvernului districtual din Düsseldorf. Acesta este acuzat că, timp de mai mulți ani, nu a inițiat verificările necesare pentru a stabili dacă presupusa incapacitate permanentă de muncă era reală.

Cazul a declanșat o dezbatere la nivel național privind controalele aplicate funcționarilor publici aflați în concediu medical pe termen lung. Încă de anul trecut, ministrul Educației din Renania de Nord-Westfalia, Dorothee Feller (CDU), a descris situația drept „de neiertat” și „de neînțeles prin amploarea sa”.