Doi chinezi au câștigat în premieră "Nobelul" matematicii. Problemele rezolvate i-au nedumerit pe matematicieni timp de un secol

Matematicienii chinezi Hong Wang și Yu Deng au fost recompensați cu câte 15.000 de dolari canadieni (10.500 USD). Foto: Hepta

Doi matematicieni chinezi au câștigat pentru prima dată Medalia Fields, considerată cea mai prestigioasă distincție din lume în domeniul matematicii, într-o ediție în care premiul a fost acordat și altor doi cercetători din SUA și Canada. Hong Wang și Yu Deng au fost recompensați pentru contribuții care au ajutat la rezolvarea unor probleme matematice vechi de peste un secol, scrie BBC.

Matematicienii chinezi Hong Wang și Yu Deng au fost recompensați cu câte 15.000 de dolari canadieni (10.500 USD).

Ambii au fost distinși pentru rezolvarea unor probleme care i-au nedumerit pe matematicieni timp de mai bine de un secol. Iar Wang, în vârstă de 35 de ani, care predă în SUA și Franța, este doar a treia femeie care primește această onoare.

Medalia Fields, considerată echivalentul Premiului Nobel pentru matematică, a fost înmânată joi în SUA, în contextul în care calculele umane sunt din ce în ce mai provocate de inteligența artificială.

Realizarea a făcut valuri uriașe pe rețelele de socializare chineze.

Hashtagurile „Medalia Fields” și „Primii matematicieni chinezi care câștigă Medaliile Fields” au generat milioane de vizualizări pe diverse platforme de socializare, de la Weibo la Rednote.

„Mândria întregului popor chinez”, se arată într-un comentariu al unui utilizator Weibo.

„Suntem martorii istoriei”, a spus un alt cercetător. Mass-media chineză a relatat pe larg despre cei doi academicieni, cu articole care detaliază totul, de la studiile și interesele lor personale până la ce înseamnă realizările lor pentru țară.

„Pentru comunitatea matematică chineză, acesta este un vis pe care speram să-l realizăm de zeci de ani”, a spus Shing-Tung Yau, prima medaliată Fields de etnie chineză.

Împreună cu colegul ei, Josh Zahl, Wang a răspuns la o întrebare pusă de matematicianul japonez Soichi Kakeya în 1917: Dacă rotești un creion astfel încât să-l întorci complet, care este cea mai mică suprafață pe care o acoperă?

Wang și Zahl au analizat problema pornind de la presupunerea că creionul plutea într-un spațiu tridimensional, mai degrabă decât pe o suprafață plană. Ei și-au publicat studiul anul trecut.

Deng, profesor de matematică în vârstă de 37 de ani la Universitatea din Chicago, a fost onorat pentru munca sa la rezolvarea unei alte probleme vechi de un secol.

În 1900, matematicianul german David Hilbert a pus întrebarea ce avea să devină cunoscută sub numele de A șasea problemă a lui Hilbert, cum poate fi calculat comportamentul unui întreg pe baza mișcării particulelor individuale.

Medalia Fields este acordată la fiecare patru ani matematicienilor remarcabili cu vârsta sub 40 de ani.