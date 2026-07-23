AI a rezolvat perfect problemele de la Olimpiada Internațională de Matematică: „Este extrem de dificil să obții acest scor”

Modelele lor AI au obţinut fiecare un scor de 100% la problemele propuse în cadrul Olimpiadei Internaţionale de Matematică / Sursă foto: Getty Images

Dacă până acum obţinerea unui scor perfect la cel mai prestigios concurs de matematică din lume era apanajul câtorva tineri geniali, la ediţia de anul acesta şi inteligenţa artificială (AI) a reuşit să obţină, pentru prima dată, un scor perfect, informează joi AFP, citată de Agerpres.

Doi lideri ai industriei tehnologice chineze, Huawei şi Xiaohongshu, a anunţat că modelele lor AI au obţinut fiecare un scor de 100% la problemele propuse în cadrul Olimpiadei Internaţionale de Matematică (OIM), care a avut loc în luna iulie.

Sunt primele laboratoare AI care fac publice rezultatele obţinute, dar şi alte companii similare din alte locuri de pe glob le-ar putea urma exemplul în următoarele zile.

„Suntem încântaţi de acest rezultat, întrucât obţinerea unui scor perfect la OIM este extrem de dificil'', a spus săptămâna aceasta Xiaohongshu, care a luat parte la competiţie cu modelul său ''dots-note-3.0''.

„Până în prezent, niciun model lingvistic'' - tehnologia care stă la baza instrumentelor AI precum agenţii conversaţionali - ''nu a mai obţinut vreodată un scor perfect la procesul oficial de evaluare din cadrul olimpiadei'', a subliniat compania, cunoscută pentru reţeaua sa de socializare RedNote.

În 2025, modele dezvoltate de companiile americane Google şi OpenAI au obţinut rezultate la nivelul medaliei de aur, dar nu ar reuşit să egaleze performanţele a cinci concurenţi umani care au obţinut 100% la acea ediţie a olimpiadei.

Anul acesta, 666 concurenţi (umani) din diferite ţări au participat la probele OIM organizată la Shanghai (estul Chinei). Şapte dintre aceştia au obţinut un scor perfect, potrivit tabloului oficial al rezultatelor.

Participanţii la olimpiadă, organizată în fiecare an într-un alt oraş, trebuie să aibă cel puţin 20 de ani.

Huawei a indicat de asemenea miercuri că sistemul său AI ''Celia'' a demonstrat ''capacităţi globale de rezolvare a problemelor'' în mai multe domenii ale matematicii.

Firmele din domeniul tehnologiei au primit subiectele abia după ce candidaţii în carne şi oase au susţinut proba, iar răspunsurile au trebuit trimise într-un termen stabilit.

„În timpul testelor, orice formă de intervenţie umană a fost strict interzisă'', iar soluţiile produse au fost transmise organizatorilor pentru corectare, a precizat Xiaohongshu, care a participat pentru prima dată.

Progresele înregistrate de AI au fost rapide: la olimpiada din 2024, Google a obţinut un scor la nivelul medaliei de argint, rezolvând patru dintre cele şase probleme în două până la trei zile.

Deedy Das, partener în cadrul fondului de investiţii american Menlo Ventures, a anunţat că a dat spre rezolvare problemele de la OIM de anul acesta unui număr de patru modele AI de ultimă generaţie.

Acestea din urmă, create de laboratoarele americane OpenAI şi Anthropic, de start-up-ul Axiom Math, dar şi ''Kimi K3'', al companiei chineze Moonshot AI, au obţinut 42 de puncte din 42, a precizat antreprenorul pe LinkedIn.

„Graniţa AI a depăşit în mod oficial matematica de la OIM'', a spus el.