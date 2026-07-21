Marea Britanie nu mai are suficientă apă pentru Inteligența Artificială. Centrele de date consumă zilnic milioane de litri

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Marea Britanie nu are suficientă apă pentru a-și putea pune în practică planurile în domeniul Inteligenței Artificiale, au avertizat reprezentanții industriei apei, în contextul în care dezvoltarea sectorului AI presupune tot mai multe resurse și investiții, relatează The Guardian. Reprezentanții sectorului spun că planurile guvernului britanic pentru dezvoltarea sectorului inteligenței artificiale sunt „fundamental viciate”, deoarece nu țin seama de necesarul de apă pentru răcirea centrelor de date.

Centrele de date folosesc cantități mari de apă pentru a controla căldura generată de serverele instalate la densitate mare. Turnurile de răcire, instalațiile frigorifice și sistemele de umidificare folosesc direct această apă, iar volume importante sunt consumate și indirect, din cauza necesarului ridicat de energie electrică.

Water UK, organizația de profil care reprezintă companiile de apă din Marea Britanie și Irlanda de Nord, a afirmat într-un document public transmis parlamentarilor că prognozele guvernamentale privind resursele de apă sunt „fundamental viciate” și „exclud în mod explicit” centrele de date.

Organizația a spus că guvernul „nu menționează nici măcar o dată apa” în politica privind dezvoltarea zonelor dedicate inteligenței artificiale, în strategia pentru folosirea inteligenței artificiale în știință sau în planul de acțiune pentru valorificarea oportunităților oferite de această tehnologie.

Water UK a adăugat că nici cel mai recent cadru național privind resursele de apă, publicat de Agenția de Mediu în iunie 2025, nu include o estimare a consumului centrelor de date.

„Pare să existe presupunerea că țara va avea întotdeauna suficientă apă pentru nevoile sale economice”, se arată în document. „Nimic nu ar putea fi mai departe de adevăr”.

Probleme cu resursa de apă

În luna mai, un raport al Camerei Lorzilor a avertizat că, până în 2055, regiunea Angliei s-ar putea confrunta cu un deficit zilnic de cinci miliarde de litri în alimentarea publică cu apă.

Water UK a arătat că centrele de date sunt deja construite în zone în care resursele de apă se află sub o presiune puternică, peste trei sferturi dintre acestea fiind situate în sudul și estul Angliei. După o perioadă îndelungată de căldură extremă și precipitații reduse, companiile de apă au impus restricții privind folosirea furtunurilor pentru milioane de locuitori din aceste regiuni.

Organizația a avertizat că, fără o schimbare a politicilor, construirea altor centre de date în aceste zone „ar putea deveni imposibilă”, din cauza presiunii deja exercitate asupra rețelei.

„Pentru că obiectivele privind reducerea pierderilor și a consumului sunt deja foarte ambițioase, singurele soluții pentru asigurarea unor cantități suplimentare de apă sunt creșterea volumului prelevat din natură, ceea ce poate avea efecte negative, sau construirea unor noi surse de aprovizionare. Planificarea și construirea unor rezervoare de mari dimensiuni pot dura 15 ani”, a transmis Water UK.

„Companiile de apă au redus pierderile cu aproximativ 40% de la privatizare și intenționează să le reducă cu încă 17% până în 2030”, a adăugat Organizația.

Greenpeace a afirmat, însă, săptămâna trecută, că volumul de apă pierdut de companii prin conductele neetanșe este de cinci ori mai mare decât cantitatea care ar putea fi economisită chiar și printr-o interdicție națională pentru furtunuri.

Consumul uriaș al centrelor de date

Cea mai mare concentrare de centre de date din Regatul Unit se află în Slough, zonă alimentată de compania Affinity Water. Aproximativ 125 de centre de date sunt propuse sau se află în construcție în regiunea deservită de Affinity, o mare parte a acesteia fiind vizată de restricții privind folosirea furtunurilor.

În luna mai, compania le-a transmis parlamentarilor că unele dintre aceste centre de date solicitau până la trei milioane de litri de apă pe zi, echivalentul consumului maxim al aproximativ 3.500 de locuințe.

„Cadrul de planificare este conceput în funcție de creșterea numărului de gospodării și de consumul pe cap de locuitor și nu a fost adaptat pentru utilizatorii comerciali ale căror nevoi de apă pot fi comparabile cu cele ale unui orășel”, a afirmat Affinity într-un document transmis comisiei parlamentare pentru audit de mediu.

Din cauza condițiilor de autorizare impuse de Agenția de Mediu, centrele de date sunt obligate în prezent să folosească exclusiv apă potabilă. Water UK estimează că centrele de date din Anglia consumă zilnic 6,6 milioane de litri de apă potabilă. În condițiile în care guvernul dorește să tripleze capacitatea acestora până în 2030, consumul ar putea ajunge la 19,8 milioane de litri pe zi.

Jon Chappel, director adjunct al Water UK, a descris situația drept „de neiertat” și „un eșec real al guvernului”.

Deficitul actual de apă al Angliei este cu 220 de milioane de litri pe zi mai mare decât se estimase în prognoze. Potrivit Water UK, lipsa este acoperită în prezent prin „acceptarea unui risc mai mare de prejudicii asupra mediului și prin restricții asupra consumului de apă în caz de secetă”.

Îngrijorări similare au fost exprimate și în Irlanda, unde interdicțiile privind folosirea furtunurilor au provocat critici la adresa companiilor de apă și a guvernului, pe fondul lipsei de transparență privind consumul centrelor de date.

Guvernul a desemnat centrele de date drept infrastructură națională critică, argumentând că pierderea sau compromiterea lor ar putea avea „un efect negativ major asupra disponibilității, integrității sau furnizării serviciilor esențiale” și „un impact semnificativ asupra securității naționale, apărării naționale sau funcționării statului”.

Oliver Hayes, responsabil pentru campaniile privind marile companii tehnologice în cadrul organizației Global Action Plan, a afirmat că nu este clar de ce centrele de date au primit acest statut. În consecință, companiile de apă ar putea să nu aibă puterea de a le limita consumul, ceea ce ar crea riscul ca acestea să fie prioritizate în detrimentul gospodăriilor în perioadele de consum maxim.

„Cred că este foarte probabil să ajungem în situația în care centrele de date care rulează, de fapt, roboți conversaționali sau le permit oamenilor să facă lucruri inofensive, dar extrem de risipitoare și inutile, vor fi protejate și vor beneficia de un tratament preferențial în privința resurselor”, a declarat Hayes.

Chappel a afirmat că Water UK i-a cerut guvernului să publice o ordine clară a priorităților pentru perioadele de secetă, astfel încât să se stabilească ce sectoare beneficiază cu precădere de apă în caz de penurie. Miniștrii nu au făcut, însă, acest lucru.

„În lipsa acesteia, întreaga societate va fi nevoită să suporte compromisuri”, a spus el.

Autoritățile cer oamenilor să consume mai puțină apă

La sfârșitul lunii iunie, companiile de apă, autoritatea de reglementare Ofwat, Agenția de Mediu, serviciul meteorologic Met Office și Natural Resources Wales, organismul finanțat de guvernul galez, au anunțat o campanie în valoare de 75 de milioane de lire sterline pentru a încuraja populația să consume mai puțină apă. Consumul pe cap de locuitor din Anglia și Țara Galilor se numără printre cele mai ridicate din Europa.

Guvernul trebuia să publice în februarie un document național de politică privind dezvoltarea inteligenței artificiale, care să ofere o strategie generală și să stabilească modul în care sunt evaluate efectele cumulate, însă publicarea sa a fost amânată.

Un purtător de cuvânt al guvernului a declarat: „Protecția mediului și dezvoltarea durabilă trebuie să meargă împreună. Vom proteja resursele de apă și, în același timp, vom stimula creșterea economică, inclusiv prin analizarea unor alternative sau a unor modalități de reducere a impactului centrelor de date asupra rezervelor și a cantității de ape uzate produse.

De asemenea, luăm măsuri ferme pentru a asigura aprovizionarea cu apă și pentru a răspunde cererii mai mari, inclusiv prin investiții fără precedent în infrastructură și prin construirea a nouă rezervoare noi.”