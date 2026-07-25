Ucraina a atacat cu peste 300 de drone regiuni ruseşti până în Ural. Au fost lovite o rafinărie de petrol şi nave în Marea Caspică

Ucraina a atacat cu peste 300 de drone regiuni ruseşti până în Ural. Sursa colaj foto: X/Volodimir Zelenski

Ucraina a lansat sâmbătă peste 300 de drone asupra Rusiei, ucigând cel puţin două persoane într-o regiune frontalieră şi atingând ţinte până la Ekaterinburg, în Ural, informează AFP, citând autorităţi ruse, potrivit Agerpres. În urma bombardamentelor, au fost lovite o rafinărie de petrol, un depozit de carburanți și lubrifianți, o companie din complexul militar-industrial al Rusiei, nave de transport și o navă de război din Marea Caspică, relatează Ukrainska Pravda.

În ultimele luni, Kievul şi-a intensificat loviturile de represalii, atingând teritoriul rus în adâncime şi provocând penurii de carburant şi perturbând mai mult ca niciodată viaţa cotidiană rusă, de la declanşarea invaziei ruse în Ucraina în urmă cu mai bine de patru ani.

Aceste atacuri au survenit a doua zi după o lovitură ucraineană asupra unei uzine din oraşul rusesc Kirov – situat la aproape 1.000 km est de Moscova – şi soldat cu mai mulţi morţi, unde autorităţile au decretat trei zile de doliu în regiune.

Ukraine continues applying long‑range sanctions in response to Russian strikes. Last night, the warriors of our Defense Forces hit targets across different regions of Russia that are fueling this war.



Once again, a plant in Kirov was struck – the one supplying components for the… pic.twitter.com/D0Z6bFRiww — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 25, 2026

"Încă o dată, a fost lovită o uzină din Kirov – cea care furnizează componente pentru armele pe care Rusia le folosește în atacurile împotriva oamenilor noștri. Aceasta se află la aproape 1.200 de kilometri de granița cu Ucraina.

Au mai fost lovite o rafinărie de petrol din Tiumen, un centru logistic din Ekaterinburg și un depozit de carburanți din Rostov-pe-Don. De asemenea, am obținut rezultate foarte bune în urma atacurilor cu rază lungă de acțiune din Marea Caspică, inclusiv asupra unor nave folosite pentru transporturi militare de marfă care implicau Iranul, precum și asupra unei nave de război. Vă mulțumesc pentru aceste rezultate! Slavă Ucrainei!", a scris Volodimir Zelenski sâmbătă, într-o postare pe contul său de pe X.

Liderul de la Kiev a anunţat seara trecută că ruşii au pregătit rachete pentru un nou atac masiv asupra Ucrainei, iar un astfel de atac ar urma să aibă loc în acest weekend.

Ministerul rus al Apărării a declarat că ar fi interceptat 328 de drone, în special deasupra regiunii Moscovei şi a unor regiuni îndepărtate, precum Başkortostan şi Republica Ciuvaşia.

Şeful interimar al regiunii ruse Belgorod, Aleksandr Şuvaiev, a declarat că două persoane au fost ucise în zonele de frontieră.

La rândul său, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a indicat că 200 de drone se îndreptau spre regiunea Moscovei.

În Ekaterinburg, oraş în Ural, compania rusă de vânzări online Wildberries – atinsă în această săptămână de lovituri ucrainene repetate –a declarat că şi-a evacuat personalul. Ekaterinburg este situat exact la intrarea în Siberia.

Wildberries a declarat că a "suspendat" activităţile "centrului său logistic" situat în oraş după o "evacuare efectuată la timp".

Compania a precizat că sediul său nu a fost avariat.

În cursul săptămânii, drone ucrainene au lovit depozite ale Wildberries situate în apropiere de Moscova, la Sankt Petersburg, în Crimeea şi în sudul Rusiei, provocând incendii şi pierderi economice.

Şeful regiunii Sverdlovsk, al cărei capitală este Ekaterinburg, Denis Pasler, a confirmat că oraşul a fost atacat. Potrivit lui, nu au existat victime, dar atacurile au provocat un incendiu într-o parcare.

Mai la vest, în regiunea Kirov, guvernatorul local, Aleksandr Sokolov, a declarat că a întărit măsurile de securitate în urma unui atac devastator asupra unei uzine. El a precizat că bilanţul definitiv al atacului comis vineri asupra unei uzine – pe care Kievul a calificat-o drept uzină militară ce contribuie la efortul de război rus – se ridică la cinci morţi.