Președintele SUA a apărut cu o șapcă "Trump 2028", a spus că vrea 4 mandate și i-a avertizat pe ziariști: "După ce plec veți fi faliți"

Președintele SUA a venit cu o șapcă "Trump 2028" la Gala corespondenților de presă acreditați la Casa Albă. Sursă foto: captură video Antena 3 CNN

Președintele american Donald Trump a criticat presa și a dat de înțeles că mai vrea nu unul, ci două mandate prezidențiale, relatează Agerpres, care citează AFP.

Criticile și semnalele au fost transmise cu ocazia participării liderului de la Casa Albă, vineri seara, la gala presei din Washington.

Participarea lui Trump are loc în condițiile în care evenimentul din capitala americană a fost reorganizat cu măsuri sporite de securitate, la trei luni după o tentativă de asasinat marcată de capturarea suspectului și de evacuarea președintelui și a vicepreședintelui de către agenții Secret Service.

Suspectul capturat atunci este Cole Allen, un californian de 31 de ani. El a fost inculpat în patru capete de acuzare, între care tentativă de asasinat împotriva președintelui SUA și agresiune asupra unui agent federal cu o armă de foc.

Cole a pledat nevinovat.

Trump, către ziariști: "După ce plec, veți fi faliți"

"În acest loc se află, într-adevăr, cel mai mare grup reunit vreodată, format din persoane atinse de sindromul delirului anti-Trump", a spus președintele SUA.

El i-a criticat pe jurnaliști, iar apoi pe adversarii din Partidul Democrat și a evocat din nou posibilitatea candidaturii la un al treilea mandat, interzis de Constituția americană, după care a dat asigurări că nu face "decât să glumească".

Apoi, președintele și-a pus pe cap o șapcă cu inscripția "Trump 2028" și a vorbit despre intenția sa de a candida "pentru un al patrulea mandat de președinte al SUA".

Donald Trump și-a încheiat discursul de o oră, declarându-și "imensul respect" pentru jurnaliștii prezenți și avertizându-i: "Când voi pleca, veți fi cu toții faliți!"

Trump anunțase la începutul lunii iunie că a acceptat o nouă invitație la această gală, organizată de Asociației corespondenților de presă de la Casa Albă, WHCA.

Referindu-se la tentativa de asasinat asupra sa din aprilie, președintele a spus că "nu-i putem lăsa pe nebuni să ne schimbe modul de viață".