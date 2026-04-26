VIDEO. Momentul în care Trump și JD Vance sunt evacuați după atacul armat. După focurile de arme, invitații s-au ascuns sub mese

Atac armat la cina corepondenților de la Casa Albă. FOTO: colaj foto Getty Images

Preşedintele Donald Trump, Melania Trump, dar şi mai mulţi membri de rang înalt ai cabinetului său au fost evacuați de urgență în timpul Cinei Anuale a Corespondenților, după ce în interiorul hotelului în care avea loc evenimentul s-au auzit mai multe focuri de armă. Invitații, printre care şi cei mai importanţi lideri americani, s-au adăpostit sub mese, în timp ce forțele de securitate au intrat imediat în încăpere cu armele pregătite. Evenimentul a fost suspendat.

Preşedintele şi ceilalţi oficiali de rang înalt au fost evacuaţi din sala de bal unde avea loc cina, după ce s-au auzit trei sau patru focuri de armă în afara acesteia, potrivit unui jurnalist EFE prezent la eveniment, unde preşedintele şi prima doamnă erau aşezaţi la o masă amplasată pe scenă.

După evacuare, mai mulţi membri ai Secret Service au fost desfăşuraţi în sala de bal, purtând puşti de asalt, şi le-au cerut tuturor participanţilor să se adăpostească.

Trump a publicat pe reţeaua sa socială Truth Social imagini cu bărbatul arestat, inclusiv o fotografie în care acesta apare încătuşat pe podeaua hotelului.

De asemenea, a distribuit imagini video de pe camerele de supraveghere ale locaţiei. În înregistrările alb-negru, de calitate redusă, se vede bărbatul alergând în viteză, în timp ce mai mulţi membri ai Serviciului Secret îşi scot armele şi trag.

În aceeaşi conferinţă de presă de la Casa Albă, Trump a afirmat că bărbatul a împuşcat unul dintre agenţi, însă acesta se află în afara pericolului, deoarece a fost protejat de vesta antiglonţ.