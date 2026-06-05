Celebra maimuțică Punch va avea aer condiționat și o curte mai mare la o grădină zoologică din Japonia

Abandonat de mamă la naștere, puiul de macac Punch și-a găsit alinarea într-un urangutan de pluș. Sursa foto: Profimedia Images

Punch și celelalte maimuțe de la o grădină zoologică din Japonia vor beneficia de aer condiționat și de o curte mai mare. Autoritățile locale din orașul Ichikawa au alocat un buget de 437.000 de dolari pentru noile facilități, sumă la care se vor adăuga și donații.

Concret, vor fi instalate umbrele de soare și o zonă separată cu pământ la grădina zoologică Monkey Mountain. Curtea din spate, unde este loc de odihnă pentru maimuțe, va fi extinsă și dotată cu aer condiționat. Municipalitatea intenționează să instaleze aparate de aer condiționat în perioada următoare, scrie publicația The Star.

Un oficial care se ocupă de maimuțele macac japoneze din grădina zoologică a anunțat noile schimbări în cadrul unei conferințe de presă din 29 mai.

› Vezi galeria foto ‹

În luna martie, autoritățile locale din Ichikawa au anunțat că au lansat un ghid privind modul de a face donații pentru a o ajuta pe Punch, iar până la data de 24 mai, primise donații în valoare de 43 de milioane de yeni.

Inițial, municipalitatea intenționa să încheie campania de strângere de fonduri în luna mai. Cu toate acestea, având în vedere solicitările de a continua inițiativa, municipalitatea a prelungit campania până la 31 decembrie.

Punch a devenit viral la începutul acestui an după ce a fost filmat îmbrățișând o jucărie de pluș în formă de urangutan, oferită de îngrijitori, după ce fusese respins de celelalte maimuțe.

Clipurile au atras mulțimi uriașe la grădina zoologică, obligând oficialii să introducă reguli prin care vizitatorii erau rugați să păstreze liniștea și să limiteze timpul de vizitare la 10 minute, pentru a evita stresarea lui Punch și a celorlalte maimuțe.

Popularitatea lui Punch a dus la o creștere semnificativă a numărului de vizitatori la Grădina Zoologică Ichikawa City, aflată în apropiere de Tokyo.