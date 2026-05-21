Isteria provocată de Punch, puiul de maimuță cu plușul în formă de urangutan, a mers prea departe, iar japonezii au anunțat restricții

2 minute de citit Publicat la 12:34 21 Mai 2026 Modificat la 12:40 21 Mai 2026

Abandonat de mamă la naștere, puiul de macac Punch și-a găsit alinarea într-un urangutan de pluș. Sursa foto: Profimedia Images

Grădina zoologică japoneză în care trăiește Punch, un macac abandonat de mamă devenit viral după ce a fost filmat îmbrățișând o jucărie de pluș în formă de urangutan, a anunțat că ia în considerare interzicerea completă a fotografiilor în apropierea țarcului maimuțelor, în urma unui incident provocat de doi cetățeni americani.

Incidentul din 17 mai a avut loc după ce doi americani au intrat fără permisiune în țarcul maimuțelor de la Grădina Zoologică Ichikawa City din prefectura Chiba.

Ca răspuns, grădina zoologică a extins zona de siguranță din jurul țarcului și a instalat plase.

Marți, poliția i-a trimis pe cei doi americani în fața procurorilor, potrivit The Independent.

Reid Jahnai Dayson, în vârstă de 24 de ani, a declarat că este student, în timp ce al doilea suspect, Neal Jabahri Duan, de 27 de ani, s-a identificat drept cântăreț.

Potrivit anchetatorilor, cei doi americani au complotat pentru a pătrunde ilegal în țarc în jurul orei 10:50 dimineața. În timp ce tânărul de 24 de ani a escaladat un gard și a sărit în țarc purtând un costum de personaj, celălalt a filmat cascadoria cu un smartphone din exterior și ulterior a distribuit imaginile pe rețelele sociale.

Niciunul dintre cei doi bărbați nu s-a apropiat de animale, pentru că au fost opriți la timp de angajați.

Aproape 60 de maimuțe, inclusiv Punch, se aflau în țarc în acel moment.

Ulterior, grădina zoologică a precizat că a dezbătut „măsuri viitoare cu administrația orașului Ichikawa”, care „includeau o interdicție totală a filmărilor la Saruyama”.

„În ceea ce privește metodele pentru implementarea unei interdicții totale și impactul pe care aceasta l-ar avea, vom continua deliberările. De asemenea, am primit numeroase solicitări și propuneri privind filmările din partea unor YouTuberi și altor persoane, dar, având în vedere această situație, le vom suspenda pentru moment”, a transmis grădina zoologică.

Începând cu 19 mai, grădina zoologică a anunțat că extinde zona cu restricții de vizionare, instalează plase pentru prevenirea intruziunilor și introduce patrule permanente. „Ne cerem scuze pentru orice inconvenient suplimentar și vă mulțumim pentru înțelegere”.

Takashi Yasunaga, șeful diviziei zoologice și botanice a administrației Ichikawa, a declarat că intruziunea a pus în pericol atât animalele, cât și personalul grădinii zoologice.

„Dorim să luăm diverse măsuri pentru a ne asigura că așa ceva nu se va mai întâmpla niciodată”, a spus el.

Punch a devenit viral la începutul acestui an după ce a fost filmat îmbrățișând o jucărie de pluș în formă de urangutan, oferită de îngrijitori, după ce fusese respins de celelalte maimuțe.

Clipurile au atras mulțimi uriașe la grădina zoologică, obligând oficialii să introducă reguli prin care vizitatorii erau rugați să păstreze liniștea și să limiteze timpul de vizitare la 10 minute, pentru a evita stresarea lui Punch și a celorlalte maimuțe.

Popularitatea lui Punch a dus la o creștere semnificativă a numărului de vizitatori la Grădina Zoologică Ichikawa City, aflată în apropiere de Tokyo.